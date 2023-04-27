Кременчук отримає 20 нових тролейбусів на акумуляторах

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 314 Коментарів: 1

20 нових низькопідлогових тролейбусів з автономним ходом до 20 км отримає Кременчук завдяки європейському партнерству. Про це повідомив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.

За його словами, Кременчук є учасником проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ», який реалізується разом зі структурами Європейського Союзу.

- Завдяки цьому співробітництву Кременчук найближчим часом отримає 20 нових тролейбусів з низькою підлогою та автономним рухом до 20 км. Це дозволить відкрити нові маршрути та забезпечити кременчужан екологічним і доступним громадським транспортом, - зазначив міський голова.

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