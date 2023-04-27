Які ціни на автомобільне пальне на АЗС Полтавщини 27 квітня та де можна дешевше заправити автівку

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Другий день поспіль ціни на заправках Кременчука та Полтавщини не змінюються

У четвер, 27 квітня, ціни на автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини, як і минулого дня, не змінилися. Сьогодні так само нічого не подешевшало та не подорожчало. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 27.04.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,86 0,00 0% Бензин А-95 47,06 0,00 0% Бензин А-92 44,47 0,00 0% Дизельне пальне 45,76 0,00 0% Газ автомобільний 21,97 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 27.04.2023 р.