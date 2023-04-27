Розмір середньої пенсії на Полтавщині — 5097 грн, а третина пенсіонерів отримує менш ніж 3000 грн

Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Кременчук, Соціальний захист

Розмір середньої пенсії на Полтавщині — 5097 грн, а третина пенсіонерів отримує менш ніж 3000 грн

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 283

 

Як змінилася середня пенсія в Україні після індексації

За перший квартал 2023 року середня пенсія в Україні склала 5 238 грн. У Полтавській області розмір середньої пенсії — 5097 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3997 грн, а найбільша у Києві — 7129 грн. Близько 30% пенсіонерів в Україні отримують менш ніж 3000 грн, а близько третини — середню та вищу пенсію.

Про це повідомляє Опендатабот.

В Україні вперше з 2018 року за перший квартал поточного року зросла кількість пенсіонерів — на 9 249 осіб.

— Внаслідок індексації, проведеної у березні, середній розмір пенсії сягнув 5 238 грн — або ж 143 доларів за курсом НБУ. Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії, — зазначають аналітики.

 

За їх даними цього року частка пенсіонерів, що отримують виплати більші за 10 тисяч грн зросла з 7% до майже 10%. Це близько 1,06 млн осіб. Минулого року за даними Пенсійного фонду таких було лише 6,24%. 

- У той самий час частка пенсіонерів, що отримують менше ніж 3000 грн, скоротилася з 39% до 30%. Загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб, - зауважують аналітики.

  

Найбільша середня пенсія у Києві: 7129 грн, що на 36% вище за середній показник по Україні. Окрім Києва, виплати вищі за середні у пенсіонерів ще у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізький, Київський, Луганській, Рівненській та Харківській.

Полтавщина належить до регіонів, де розмір середньої пенсії нижчий від середнього по країні та становить 95,6% загальноукраїнського рівня.

Через банк отримують виплати 78% українських пенсіонерів. Переважна їх більшість (90%) довіряє свої кошти державним банкам: ПриватБанку (4,56 млн, або 54%) та Ощадбанку (2,99 млн, або 36%).

За даними Пенсійного фонду України, до індексації середня пенсія в Україні становила 4 622 грн.

Нагадаємо, у березні 2023 році в Україні проіндексували пенсії на 19,7%. Виплати збільшили для 10,5 млн пенсіонерів.

Влітку ПФУ проведе індексацію та перерахує пенсії окремим категоріям пенсіонерів

В Україні вирішили скоротити пенсії одній категорії громадян – виплати зменшать аж на 40%
Пенсіонери теж бувають багатими: хто і які пенсії отримує в Україні
0
Автор: Віктор Крук
Теги: пенсії індексація пенсіонери ПФУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 16 від 20 квітня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 14 від 6 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 13 від 30 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх