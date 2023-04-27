Розмір середньої пенсії на Полтавщині — 5097 грн, а третина пенсіонерів отримує менш ніж 3000 грн

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Як змінилася середня пенсія в Україні після індексації

За перший квартал 2023 року середня пенсія в Україні склала 5 238 грн. У Полтавській області розмір середньої пенсії — 5097 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3997 грн, а найбільша у Києві — 7129 грн. Близько 30% пенсіонерів в Україні отримують менш ніж 3000 грн, а близько третини — середню та вищу пенсію.

Про це повідомляє Опендатабот.

В Україні вперше з 2018 року за перший квартал поточного року зросла кількість пенсіонерів — на 9 249 осіб.

— Внаслідок індексації, проведеної у березні, середній розмір пенсії сягнув 5 238 грн — або ж 143 доларів за курсом НБУ. Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії, — зазначають аналітики.

За їх даними цього року частка пенсіонерів, що отримують виплати більші за 10 тисяч грн зросла з 7% до майже 10%. Це близько 1,06 млн осіб. Минулого року за даними Пенсійного фонду таких було лише 6,24%.

- У той самий час частка пенсіонерів, що отримують менше ніж 3000 грн, скоротилася з 39% до 30%. Загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб, - зауважують аналітики.

Найбільша середня пенсія у Києві: 7129 грн, що на 36% вище за середній показник по Україні. Окрім Києва, виплати вищі за середні у пенсіонерів ще у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізький, Київський, Луганській, Рівненській та Харківській.

Полтавщина належить до регіонів, де розмір середньої пенсії нижчий від середнього по країні та становить 95,6% загальноукраїнського рівня.

Через банк отримують виплати 78% українських пенсіонерів. Переважна їх більшість (90%) довіряє свої кошти державним банкам: ПриватБанку (4,56 млн, або 54%) та Ощадбанку (2,99 млн, або 36%).

За даними Пенсійного фонду України, до індексації середня пенсія в Україні становила 4 622 грн.

Нагадаємо, у березні 2023 році в Україні проіндексували пенсії на 19,7%. Виплати збільшили для 10,5 млн пенсіонерів.

Влітку ПФУ проведе індексацію та перерахує пенсії окремим категоріям пенсіонерів