ДБР затримало податківця з Кременчука, який «допомагав» уникнути мобілізації

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 792

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії із СБУ викрили у Кременчуці податківця, який за гроші допомагав громадянам призовного віку уникнути мобілізації. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Своїм клієнтам посадовець розповідав, що має можливість отримати висновок військово-лікарської комісії, згідно з яким призовника буде визнано непридатним до служби та виключено з військового обліку. За «послугу» він вимагав $4,5 тис. Правоохоронці затримали чиновника під час передачі сфабрикованих документів одному з клієнтів.

У висновку військово-лікарської комісії, який фігурант приніс на зустріч, зазначалося, що у призовника захворювання серцево-судинної системи, хоча насправді він проблем зі здоров’ям не мав. Також інформація про непридатність до служби зазначалася й у військовому квитку.

Податківцю повідомлено про підозру в пособництві в одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Крім того, встановлюються інші можливі співучасники схеми, з-поміж працівників місцевого терцентру комплектування. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.