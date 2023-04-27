Кременчужани можуть повернути до 50% плати за проїзд у комунальному громадському транспорті

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 506

Кешбек буде доступний протягом трьох місяців тим пасажирам, хто сплачує через QR-коди

З 24 квітня до 24 липня кременчужани можуть отримати 50% кешбеку в разі оплати квитків карткою «ПриватБанку» «Універсальна»/«Універсальна Gold» через QR-коди, які розміщено у салонах комунальних тролейбусів і автобусів.

Таким чином, з кожного квитка у 10 чи 12 грн, пасажири отримуватимуть 5 або 6 грн кешбеку за кожну поїздку, але не більше ніж 250 грн на місяць (або 310,56 грн з урахуванням ПДФО). За одну акційну оплату можна отримати не більше 50 грн кешбеку.

Окрім Кременчука, акція «На транспорті катайте – 50% кешбеку забирайте» проводиться у таких містах України: Вінниця, Дніпро, Дружківка, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янське, Конотоп, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв, Одеса, Олександрія, Рівне, Слов’янськ, Суми, Ужгород, Хмельницький, Черкаси, Чернівці.

Раніше ми писали, що Кременчуцьке тролейбусне управління отримало мобільний генератор.