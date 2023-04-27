Суші, які надихають: де замовити витвір кулінарного мистецтва

У 16 столітті японський повар спробував поєднати рис і рибу, додав трохи васабі, і так створив нігірі-суші, які швидко завоювали серця та шлунки людей з усіх куточків планети. Приблизно в той самий час, на іншому континенті, в Італії, почали готувати смачну та поживну піцу, яку зручно було взяти з собою, аби перекусити між справами. Йшли роки, минали століття, і зараз важко уявити світ, в якому не існує цих чудових та витончених страв
На щастя, тепер не потрібно кудись йти, аби скуштувати улюблені суші або насолодитися піцою з друзями. Смаколики можна замовити онлайн у ресторані Yaposhka за посиланням https://yaposhka.com.ua/poltava/ і просто чекати на кур'єра.
Ресторан Yaposhka пропонує дуже широкий асортимент страв і для великої компанії друзів, і для окремих гурманів. Понад 30 ретельно підібраних суші-сетів, пів сотні видів ролів та великі роли Royal задовольнять будь-яких гурманів. Кожен рол — це справжній витвір мистецтва з ідеально збалансованим смаком. Не вірите? Просто спробуйте!
Прихильникам італійської піци тут теж є на що поглянути. В ресторані готують як класичні варіанти, так і авторські — усього близько 30. «Маргарита» або «Том-Ям»? «Кватерона» або «Реджина»? Погодьтеся, є над чим подумати. А якщо визначитися так і не вдалося, допоможе конструктор піци, за допомогою якого ви зможете створити власну унікальну піцу.
Будьте певні, якщо ви раптом зголодніли й просто не в змозі чекати, Yaposhka стане найкращим вибором. Ресторан відомий швидкою та надійною доставкою, яка задовольнить найвибагливіших клієнтів. Тутешні кур'єри знають, що таке надійність і точність, до того ж доставку можна відслідкувати на карті в режимі реального часу. Якщо ж трапився форс-мажор, і довелося чекати понад 9 хвилин від зазначеного часу, заклад подарує промокод на 150 гривень.
Ресторан працює без вихідних з 10 ранку до 10 вечора навіть під час відключень світла, тож ніщо не завадить насолодитися витонченими стравами попри найскладніші обставини.
Якщо душа бажає чогось оригінального, варто розглянути й інші пропозиції від Yaposhka. Бургери, представлені на сайті, надихають навіть назвами: «Дабл-перемога з сиром», «Український зі свининою», «Полтавський непереможний». Та що там, ходять чутки, що ці шедеври набагато смачніші за бургери від всесвітньо відомих мереж фаст-фуду!
Втомилися від класичного салату «Цезар»? Спробуйте варіант з креветками або з беконом — він точно не залишить байдужими прихильників здорової та корисної їжі.
Страви-WOK буде зручно взяти з собою на роботу, а пропозиції від шефа стануть справжньою прикрасою навіть святкового столу! Щоправда, пропозиції лімітовані, тож варто поквапитись, аби встигнути замовити саме вашу страву.
Якщо ж у шлунку ще залишилося місце, варто додати до замовлення десерт. Різноманітні солодкі роли, сирники або яблучний пиріг — вибір тільки за вами!
А ще на сайті Yaposhka можна придбати подарункові сертифікати для найрідніших людей, які нам не байдужі. Погодьтеся, смачна їжа — це найвищий прояв турботи, який точно не залишиться непоміченим!
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