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Суші, які надихають: де замовити витвір кулінарного мистецтва

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 352 Коментарів: 1

 

У 16 столітті японський повар спробував поєднати рис і рибу, додав трохи васабі, і так створив нігірі-суші, які швидко завоювали серця та шлунки людей з усіх куточків планети. Приблизно в той самий час, на іншому континенті, в Італії, почали готувати смачну та поживну піцу, яку зручно було взяти з собою, аби перекусити між справами. Йшли роки, минали століття, і зараз важко уявити світ, в якому не існує цих чудових та витончених страв

На щастя, тепер не потрібно кудись йти, аби скуштувати улюблені суші або насолодитися піцою з друзями. Смаколики можна замовити онлайн у ресторані Yaposhka за посиланням https://yaposhka.com.ua/poltava/ і просто чекати на кур'єра.

Великий вибір

Ресторан Yaposhka пропонує дуже широкий асортимент страв і для великої компанії друзів, і для окремих гурманів. Понад 30 ретельно підібраних суші-сетів, пів сотні видів ролів та великі роли Royal задовольнять будь-яких гурманів. Кожен рол — це справжній витвір мистецтва з ідеально збалансованим смаком. Не вірите? Просто спробуйте!

 

Прихильникам італійської піци тут теж є на що поглянути. В ресторані готують як класичні варіанти, так і авторські — усього близько 30. «Маргарита» або «Том-Ям»? «Кватерона» або «Реджина»? Погодьтеся, є над чим подумати. А якщо визначитися так і не вдалося, допоможе конструктор піци, за допомогою якого ви зможете створити власну унікальну піцу.

Швидка доставка

Будьте певні, якщо ви раптом зголодніли й просто не в змозі чекати, Yaposhka стане найкращим вибором. Ресторан відомий швидкою та надійною доставкою, яка задовольнить найвибагливіших клієнтів. Тутешні кур'єри знають, що таке надійність і точність, до того ж доставку можна відслідкувати на карті в режимі реального часу. Якщо ж  трапився форс-мажор, і довелося чекати понад 9 хвилин від зазначеного часу, заклад подарує промокод на 150 гривень.

Ресторан працює без вихідних з 10 ранку до 10 вечора навіть під час відключень світла, тож ніщо не завадить насолодитися витонченими стравами попри найскладніші обставини.

Не лише піца та роли

Якщо душа бажає чогось оригінального, варто розглянути й інші пропозиції від Yaposhka. Бургери, представлені на сайті, надихають навіть назвами: «Дабл-перемога з сиром», «Український зі свининою», «Полтавський непереможний». Та що там, ходять чутки, що ці шедеври набагато смачніші за бургери від всесвітньо відомих мереж фаст-фуду!

 

Втомилися від класичного салату «Цезар»? Спробуйте варіант з креветками або з беконом — він точно не залишить байдужими прихильників здорової та корисної їжі.

Страви-WOK буде зручно взяти з собою на роботу, а пропозиції від шефа стануть справжньою прикрасою навіть святкового столу! Щоправда, пропозиції лімітовані, тож варто поквапитись, аби встигнути замовити саме вашу страву.

Якщо ж у шлунку ще залишилося місце, варто додати до замовлення десерт. Різноманітні солодкі роли, сирники або яблучний пиріг — вибір тільки за вами!

А ще на сайті Yaposhka можна придбати подарункові сертифікати для найрідніших людей, які нам не байдужі. Погодьтеся, смачна їжа — це найвищий прояв турботи, який точно не залишиться непоміченим!

0
Автор: ТелеграфЪ
Теги: суші піца бургер ресторан доставка
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Коментарі: 1

678
JJAbrams:
Сьогодні, 14:30

Так Кременчуга же нет...grin


2 0

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