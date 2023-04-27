Борчиня з Кременчуччини Аліна Акобія — чемпіонка Європи зі спортивної боротьби

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 417

У Загребі (Хорватія) відбувся чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. У континентальній першості змагалася спортсменка з Кременчуцького району (Глобине) Аліна Акобія-Грушина. Представниця Збройних Сил України змагалася у ваговій категорії до 57 кг.

У заключний день змагань Аліна стала чемпіонкою Європи. Вона у сутичці за «золото» упевнено виграла в азербайджанки Жали Алієвої (10:0), та Ірина Коляденко (62 кг) - після перемоги над норвежкою Грейс Якоб Буллен (9:6).