Пенсіонери теж бувають багатими: хто і які пенсії отримує в Україні

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 2

Розміри пенсій в Україні коливаються від 800 грн до понад 96 тисяч грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) у своєму звіті повідомив, хто отримує найвищі, у понад 96 тисяч гривень, та найнижчі, менше однієї тисячі гривень, пенсії. Та кому за минулий рік підвищили пенсії на понад 5 тисяч грн.

Розмір середньої пенсії за віком в Україні зріс до 4622 грн і за минулий рік збільшився на 578 грн.

Середні виплати пенсіонерів, які й досі офіційно працюють, а таких налічується 2,72 млн, становлять 4837 грн.

Згідно з офіційною статистикою з 10,68 млн пенсіонерів більшість отримує виплати в розмірі від 2001 до 3000 грн (38,06%). В розмірі прожиткового мінімуму (2093 гривень) пенсії виплачують 302,3 тисячі осіб.

Пенсії розміром від 3001 до 4000 грн отримують 23,54% пенсіонерів.

Від 5001 до 10 000 грн держава виплачує 19,09% осіб.

А виплати в розмірі понад 10 000 грн отримує лише 7,26% пенсіонерів.

Кількість тих, чиї виплати менші ніж 2000 грн скоротилася до 0,65%.

За інформацією ПФУ, найбагатшими пенсіонерами в Україні є судді, які отримують найбільші пенсії (довічне утримання). Станом на 1 січня середній розмір їх пенсій становив 96 200 грн. Саме цій категорії пенсіонерів розміри їх довічного утримання минулого року підвищилися найбільше — на 5400 грн.

Найменші виплати в країні становлять лише 800 грн на місяць. Такий розмір соціальних пенсій призначений тим, у кого немає необхідного стажу для пенсії. Держава доплачує їм різницю між призначеним розміром пенсії та прожитковим мінімумом. Пенсії нижче прожиткового мінімуму нараховані 70,8 тисячі громадян.

Розмір пенсії за вислуги років, а такі пенсії отримують колишні військові, правоохоронці та ті, хто працював у шкідливих умовах, у середньому складають 8,1 тисячі грн. А розмір пенсії осіб з інвалідністю у середньому становить лише 3,79 тисячі грн.