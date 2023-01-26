Боксер Віктор Вихрист отримав наступного суперника — бій відбудеться 11 лютого

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Відтак Вихрист довів свою професійну серію до 11 перемог поспіль та відстоюватиме звання непереможеного боксера в поєдинку вже наступного місяця

Боксер надважкої вагової категорії з Кременчука Віктор Вихрист втретє в кар'єрі битиметься у США. Наступний бій непереможеного українця призначено на лютий, повідомляє видання Boxing Scene.

Минулого року Вихрист тричі виходив на ринг, розпочавши 2022-й з перемоги над грузином Яго Кіладзе у поєдинку із сумарними п'яти нокдаунами для обох боксерів. У серпні Віктор здолав американця Кевіна Джонсона, у грудні — його співвітчизника Франкліна Лоуренса.

Відтак Вихрист довів свою професійну серію до 11 перемог поспіль та відстоюватиме звання непереможеного боксера в поєдинку вже наступного місяця. У 10-раундовому протистоянні суперником українця стане інший непереможений надважковаговик - 30-річний кубинець Леньє Перо.

Бій між Вихристом і Перо відбудеться 11 лютого в американському Сан-Антоніо, штат Техас. Боксери битимуться в рамках вечора боксу від телемережі Showtime, головним поєдинком якого стане зустріч чинного чемпіона світу в напівлегкій вазі, мексиканця Рея Варґаса проти американця О'Шакі Фостера за вакантний пояс чемпіона WBC у другій напівлегкій ваговій категорії.

— Це чудова нагода для мене продемонструвати свої навички у США. Я особливо радий повернутися в поєдинку з таким суперником, як Перо. Він добре боксував в аматорах, і я знаю, що ми обидва будемо дуже впевненими перед поєдинком. Я збираюся перемогти та продемонструвати всім, що готовий зробити все можливе для досягнення своєї мети й здобуття звання чемпіона світу, — сказав напередодні Віктор Вихрист.

Вихрист — 30-річний український боксер. Чемпіон Європи 2017 року та Європейських ігор 2019-го. Триразовий чемпіон України у надважкій вазі. На професійному ринзі - 11 поєдинків та 11 перемог (з них сім — дострокові).

30-річний кубинець Перо — учасник боксерського турніру Олімпійських ігор 2016 року, де дістався чвертьфіналу. Дворазовий чемпіон Панамериканських ігор. Від початку професійної кар'єри у 2019 році — вісім перемог у восьми поєдинках (п'ять — дострокові).