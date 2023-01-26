27 січня на площі Перемоги кременчужани можуть поїсти піци разом з поліцейськими

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 306

Завтра, 27 січня, о 10.00 патрульна поліція Кременчука спільно з благодійною організацією «Благодійний фонд «М.Р.І.Я.» з міста Запоріжжя та волонтерами шотландської благодійної організації Siobhans Trust запрошує усіх охочих на благодійний захід #makepizzanotwar, який пройде на площі Перемоги. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

У рамках цього заходу кожен містянин безкоштовно виготовить та пригоститься гарячою піцою.

Крім того, учасники заходу зможуть в неформальній обстановці поспілкуватись з патрульними поліцейськими, приміряти спецзасоби та відчути себе поліцейськими.