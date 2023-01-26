Кременчужани завоювали нагороди на чемпіонатах з греко-римської боротьби

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 76

Днями у Франції відбувся міжнародний турнір з греко-римської боротьби — Гран-прі Франції. У змаганнях взяли участь 15 українських спортсменів, і з них двоє представників Полтавщини. За даними пресслужби Федерації греко-римської боротьби України, всі українці повернулися з медалями.

Жан Беленюк, який представляє Кременчук, здобув «золото» у ваговій категорії до 87 кг. Полтавець Євген Савєта повернувся з «бронзою» - він став третім у ваговій категорії 97 кг.

Медалі на чемпіонаті України серед молоді

В Ужгороді відбувся Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед молоді U-23. У змаганнях взяли участь кременчужани, які завоювали три нагороди.

Кременчужанин Максим Лю переміг у ваговій категорії до 67 кг (тренер Дронов та Анатолій Коханевич). Він переміг свого земляка Еріка Шевченка, Мар’яна Голубовського з Рівненщини та запорожця Дмитра Мірошника. У фіналі Максим здолав Олега Халілова із Закарпаття.

У ваговій категорії до 72 кг чемпіоном став Ірфан Мірзоєв (тренер Ленур Теміров та Анатолій Коханевич). Він вибив зі змагань дніпрянина Миколу Кунаховця, Владислава Євтушенка з Донеччини та киянина Еріка Мелика-Казаряна. У фіналі Ірфан поборов харків’янина Євгена Дубовика.

Владислав Іваніна став третім у ваговій категорії до 77 кг (тренер Анатолій Коханевич та Сергій Бузько). Він у першому поєдинку поступився Микиті Політаєву з Київщини й вилетів до втішних сутичок. Там він переміг харків’янина Станіслава Соболя

Кременчужани завоювали нагороди та турнірі «Жменько Memorial»

17-20 січня, в Ужгороді, відбувся Відкритий турнір з греко-римської боротьби «Жменько Memorial» серед кадетів U-17 та юнаків U-15 в якому наші учні-спортсмени зайняли призові місця. Спортсменів підготували тренери С. Бузько, В. Славко.

І місце — Матрос Вадим

II місце — Голуб Юра

III місце — Шумейко Давід, Сапун Всеволод

Тренеру Сергію Бузьку надали звання Заслуженого тренера України

Сергій Володимирович Бузько отримав почесне звання Заслуженого тренера України. Він працює в дитячо-юнацькій спортивній школі «Авангард» з 2009 року, а також у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім.Піддубного.