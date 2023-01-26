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Кременчук, Воїни світла

В останню путь провели військового з Кременчука Олександра Сиротенка, якого називали янголом

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 237

 

Вічна пам'ять Герою 

Вчора, 25 січня, в останню путь провели військового Олександра Сиротенка з Кременчуцького району, який загинув при захисті держави.

Олександр Сергійович Сиротенко народився 8 січня 1986 року у Кременчуці. Закінчив Кременчуцьку середню школу №24. Там же навчався в професійно-технічному училищі №26 на столяра-паркетника.

Веселий і відкритий, хлопчина з дитинства не цурався ніякої роботи. На канікули приїздив до родичів у Сиротенки, де допомагав рідним. Після закінчення училища працював на пилорамі в Кременчуці, а згодом водієм у хлібопекарні «Ілона». З початком війни — по гарячих точках нашої багатостраждальної країни, туди, де люди найбільше цього потребували: Запоріжжя, Павлоград, Дніпро. Усвідомлюючи, яке лихо спіткало Україну, не зміг залишатися осторонь і 4 жовтня 2022 року за покликом серця добровольцем пішов боронити від російських окупантів рідну землю, яку так сильно любив.

 

Олександр воював у Луганській області… 81 бригада, 122 батальйон, десантно-штурмові війська… Свій службовий обов’язок виконував сумлінно і чесно, не ховаючись за спинами інших. 17 грудня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Білогорівка Герой загинув смертю хоробрих, виявивши стійкість і мужність.

Олександр був чесним хлопцем, тому і пішов воювати, не чекаючи, коли призвуть. Він був вірним і надійним товаришем, на якого можна було завжди покластися. Добрий і чуйний, без роздумів приходив на допомогу всім, хто цього потребував. За безвідмовність і готовність допомогти бойові побратими називали його ангелом.

Кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Це непоправна втрата для всієї України, адже ми втратили справжнього патріота, сміливого воїна, який ціною власного життя наближав нашу перемогу та до останнього подиху був вірним військовій присязі.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Глобинська міська територіальна громада
Теги: війна воїни світла
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