Юні хокеїсти «Кременчука» виграли усі ігри на турнірі в Києві

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 115

У київському Палаці спорту відбулися хокейні змагання у віковій категорії U13, приурочені до Дня Соборності України. Турнір відбувся за підтримки компанії Infront Sports & Media.

Учасниками були вихованці ДЮСШ «Авангард» ХК «Кременчук» (Кременчук), СДЮСШОР (Харків), ДЮСШ «Сокіл» (Київ), ДЮСШ «Крижинка» (Київ), ЦОП «Галицькі Леви» (Новояворівськ), ОДЮСШ «Легіон» (Калуш), ДЮСШ-1 «Спарта» (Луцьк), ДЮСШ «Краматорськ». Загалом спортовці були розділені на шість команд, кожна з яких взяла участь у чотирьох поєдинках. Загалом на лід столичного Палацу спорту, який вкотре став центром хокейного життя України, вийшли близько 110 дітей 2009-2010 років народження.

Варто зазначити, що вперше у нинішньому змагальному сезоні до участі в змаганнях долучилися хокеїсти з галицьких Новояворівська та Калуша, які були об’єднані в одну команду.

— Це прекрасно, що навіть у нинішні часи ми маємо змогу займатися хокеєм та змагатися один проти одного. У кого є така можливість, той тренується. Тому добре, що проводяться схожі турніри. Важко відволікатися від подій в країні, але я продовжую займатися улюбленою справою. В майбутньому хочу продовжувати займатися хокеєм та грати за збірну України, — зазначив оборонець харківського СДЮСШОР Олег Глинський, який на цьому турнірі грав за Кременчук пресслужбі ФХУ.

«Кременчук» представили вихованці Андрія Смірнова та Віктора Торяника.

21-23.01.23 3-й етап Київ

Перша гра ХК Кременчук — ХК Спарта (Луцьк) 3:0

Друга гра ХК Кременчук — ХК Сокіл (Київ) 3:1

Третя гра ХК Кременчук Галицькі леви (Новояворівськ) 6:2

Четверта гра ХК Кременчук — Крижинка (Київ) 9:3

По завершенні змагання учасники отримали у подарунок від організаторів смачні торти.

Наступний змагальний вікенд у цій віковій категорії запланований на лютий.