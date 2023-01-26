Юні хокеїсти «Кременчука» виграли усі ігри на турнірі в Києві

У київському Палаці спорту відбулися хокейні змагання у віковій категорії U13, приурочені до Дня Соборності України. Турнір відбувся за підтримки компанії Infront Sports & Media.
Учасниками були вихованці ДЮСШ «Авангард» ХК «Кременчук» (Кременчук), СДЮСШОР (Харків), ДЮСШ «Сокіл» (Київ), ДЮСШ «Крижинка» (Київ), ЦОП «Галицькі Леви» (Новояворівськ), ОДЮСШ «Легіон» (Калуш), ДЮСШ-1 «Спарта» (Луцьк), ДЮСШ «Краматорськ». Загалом спортовці були розділені на шість команд, кожна з яких взяла участь у чотирьох поєдинках. Загалом на лід столичного Палацу спорту, який вкотре став центром хокейного життя України, вийшли близько 110 дітей 2009-2010 років народження.
Варто зазначити, що вперше у нинішньому змагальному сезоні до участі в змаганнях долучилися хокеїсти з галицьких Новояворівська та Калуша, які були об’єднані в одну команду.
«Кременчук» представили вихованці Андрія Смірнова та Віктора Торяника.
21-23.01.23 3-й етап Київ
По завершенні змагання учасники отримали у подарунок від організаторів смачні торти.
Наступний змагальний вікенд у цій віковій категорії запланований на лютий.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер