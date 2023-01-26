У Кременчуці попрощалися із солдатом Віталієм Личманенком

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26 січня Кременчук попрощався з 45-річним солдатом Віталієм Личманенком. Чоловік служив солдатом, гранатометником піхотного батальйону, його мобілізували 7 березня 2022 року. 16 січня 2023 року Віталій загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи Батьківщину.

– Дружина була проти, аби Віталій йшов на війну, та він зі словами: «Я йду, аби ти тут спокійно жила!» відправився до нашого військкомату. До війни займався греко-римською боротьбою, був кандидатом в майстри спорту, капітаном КВК, позитивною людиною. Завжди усміхався. Залишилися батьки, дружина та донька», – розповів військовий із позивним «Зоряний».

Провести в останню путь Ваталія Личманенка прийшли родичі, друзі, знайомі та колишні однокурсники. Біля Міського палацу культури люди стали на коліна, щоб вшанувати пам'ять полеглого Героя.

– Він прийшов навчатися на базі 9-х класів за професією електромонтер електрообладнання й устаткування. Пройшов успішні випробовування і це перша наша група, на якій проліцензували, протестували нову професію «Електромеханік засобів автоматики й приладів технологічного устаткування». Мені Віталій запам’ятався відразу світлою людиною – світлий за кольором волосся, світлий за обличчям, світлий за поглядом. Такий справедливий патріот, який чітко розставляв все на свої місця, якщо десь було щось не так. Ще з впевненістю можу сказати, що це один із найталановитіших наших випускників, який навчався на той час. Взагалі, у всіх хлопців цієї групи була велика жага до знань. У той період – 1993-1994 рік, коли почали працювати на основі Міжурядової угоди з німецькою стороною щодо створення на базі нашого училища «Модельного центру підготовки фахівців автомобільної промисловості», то такі хлопці, як Віталій (їх 5 учнів), навчали нас тому, що їм дали німецькі фахівці. Віталій завжди буде в наших серцях, як патріот, як людина, впевнена в собі і яка знала, що робить для своєї сім’ї, держави України, для закладу, в якому навчався», – пригадав директор ВПУ №7, Микола Несен.

Одногрупники Віталія знали, що він на війні. Дехто зустрічався з ним, коли приходив у відпустку. Спілкувались, але не про війну, а про домашні, побутові речі.

«Він був відповідальний, дуже його поважали в колективі. Наш Лідер, заводила. У пам’яті залишилось лише хороше. Людина з великої літери «Л». Те, що він пішов на фронт, характеризує його, як відповідальну людину. Втрата не лише для нас, а для всього міста», - говорять одногрупники, Владислав Мирний, Валентин Медвєдєв, Юрій Щукін, Сергій Дудка.

Біля відкритої труни, стояла білява дівчинка у військовій формі. То донька загиблого Героя, яка одягла форму батька. Всі кажуть, що вона копія Віталія Личманенка, така ж світла як зовні, так і всередині.

Попрощатися з Героєм прийшов, навіть, пес. Він п'ять хвилин простояв на вході, дивлячись всередину МПК, наче, проводжав полеглого.

Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України. У Віталія Личманенка залишилися дружина та донька.