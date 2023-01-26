Що відбувається з цінами на бензин, дизельне пальне та газ на АЗС Полтавщини та Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 279

У четвер, 26 січня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині майже не змінились. Середні ціни на бензин А-95 преміум знизились на 13 копійок, а вартість інших видів бензину, дизельного пального та автомобільного газу залишилась на рівні минулого дня. Експерти кажуть, що доволі тривалий тренд на здешевлення автомобільного пального дійшов до кінця і воно може потроху почати дорожчати.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 26.01.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 50,29 -0,13 -0,248% Бензин А-95 49,14 0,00 0% Бензин А-92 47,48 0,00 0% Дизельне пальне 52,71 0,00 0% Газ автомобільний 27,30 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 26.01.2023 р.