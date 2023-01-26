Вчора на Полтавщині горів житловий будинок

25 січня, у селі Селещина Полтавського району, в провулку Гоголя, сталася пожежа у приватному житловому будинку. Про це повідомила Національна поліція у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 18.55. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив 18 кв. м стелі та речі, які були у будинку, пошкодив частину облицювання стін та газовий лічильник. Від повного знищення полум'ям будинок врятували. До гасіння залучився 5 державний пожежно-рятувальний пост.
Причина пожежі встановлюється.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер