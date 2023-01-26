В Укренерго розповіли про наслідки ворожих атак: значний дефіцит в системі

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26 січня внаслідок нічної та ранкової атаки зафіксовано влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах, повідомляє «Укрненерго». У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено.

«Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, на півдні, в тому числі й в Одеській області. По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень. Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі України.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що росія запускає дрони-камікадзе Shahed перед масовою ракетною атакою, щоб виснажити українське ППО.