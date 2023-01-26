В Укренерго розповіли про наслідки ворожих атак: значний дефіцит в системі

26 січня внаслідок нічної та ранкової атаки зафіксовано влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах, повідомляє «Укрненерго». У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено.
Нагадаємо, ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі України.
Раніше у Повітряних силах повідомили, що росія запускає дрони-камікадзе Shahed перед масовою ракетною атакою, щоб виснажити українське ППО.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер