У Полтаві водій наїхав на 66-річного пішохода

25 січня близько 18.20 на вулиці Небесної Сотні у Полтаві 48-річний місцевий водій на автомобілі Toyota Avensis наїхав на 66-річного полтавця, який переходив дорогу у невстановленому місці.
За інформацією Полтавського районного управління поліції, після наїзду травмованого пішохода з місця події госпіталізували до лікарні.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує причини та обставини події.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер