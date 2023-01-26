У Полтаві водій наїхав на 66-річного пішохода

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 1

Той переходив дорогу у невстановленому місці

25 січня близько 18.20 на вулиці Небесної Сотні у Полтаві 48-річний місцевий водій на автомобілі Toyota Avensis наїхав на 66-річного полтавця, який переходив дорогу у невстановленому місці.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, після наїзду травмованого пішохода з місця події госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує причини та обставини події.