На Кременчуччині жінка нанесла співмешканцю ножове поранення

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Чоловіка забрали у лікарню та прооперували

25 січня близько 15.00 до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків, що у селі Дмитрівка на території приватного домоволодіння місцевий чоловік отримав ножове поранення. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції.

Отримавши повідомлення про тілесні ушкодження, на місце події прибула слідчо-оперативна група та оперативники місцевої поліції.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що під час побутового конфлікту 60-річна співмешканка потерпілого завдала йому ножове поранення. 58-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, де його прооперували. За інформацією медиків, стан чоловіка – середньої важкості.

Наразі із жінкою, причетною до правопорушення, працюють слідчі. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.