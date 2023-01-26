Вчора у Кременчуці зробили 35 щеплень від COVID-19

25 січня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 35 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день щеплення отримали:
Дітей вчора не щепили.
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
Кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, що на Кременчуччині 2 291 протиковидне щеплення зробили від початку року.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер