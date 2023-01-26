Вчора у Кременчуці зробили 35 щеплень від COVID-19

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25 січня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 35 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 6;

2 доза – 1;

1 бустерна доза – 26;

2 бустерна доза – 2.

Дітей вчора не щепили.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 271 (212 дітей);

2 дози отримали – 116 734;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 33 824;

2 бустерні дози отримали – 4 099.

Кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, що на Кременчуччині 2 291 протиковидне щеплення зробили від початку року.