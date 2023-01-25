Керівники РВА та районної ради самі вакциновані від COVID-19, та й інших закликають

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік і його заступники, а також голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський закликають усіх жителів району слідувати їхньому прикладу - вакцинуватися від COVID-19. Це допоможе уникнути ускладнень та госпіталізації.
У районі пункти вакцинації працюють на базі усіх центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗ-СП), КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни», КНМП «Кременчуцька Міська лікарня «Правобережна», КМП «Лікарня «Придніпровська», КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».
Пункти забезпечені термометрами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту для медичних працівників.
На Кременчуччині здійснюються щоденний моніторинг стану вакцинації та захворюваності на рівні територіальних громад, району.
З 16 по 22 січня у районі зробили 690 щеплень від COVID-19:
Від початку року зробили 2 291 щеплення:
Нагадуємо, що на Кременчуччині минулого тижня виявили 91 хворого на COVID-19.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер