Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Василя Литвиненка

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 203

22 січня пішов з дому та досі не повернувся

22 січня, у місті Лубни Полтавської області 79-річний Литвиненко Василь Васильович. Чоловік пішов з дому та до цього часу не повернувся і на зв'язок не виходить. Про це повідомляє Національна поліція Полтавщини.

Прикмети безвісти зниклого: зріст близько 165 см, худорлявої статури, волосся сиве, має залисини, очі блакитні. Особливі прикмети: згорбленість та має вади слуху. Фото станом на 2002 рік.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до поліції за телефонами: (05361) 73-628, (053251)-79-14, 050-440-82-76, 066-686-33-47, 050-440-82-76 або 102.