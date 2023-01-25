«Слышала, что на блокпостах повестки вручают?»: яка ситуація з мобілізацією у Кременчуці

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 741

В Україні від початку повномасштабного вторгнення армії росії (24 лютого 2022 року) тривають мобілізація і воєнний стан. Наразі у ЗСУ не спостерігається такої гострої нестачі людей, проте кількість військових патрулів по містах України зросла.

Взяв флаєр на вулиці, придивився — повістка.

У Кременчуці почали ширитися чутки про те, що патрулі військових та поліції «виловлюють» чоловіків біля блок-постів та магазинів й вручають їм повістки.

— Ты слышала, что на блокпостах на мост повестки сегодня вручают весь день, останавливают машины...? — пише кременчужанка.

— Подзвонили, кажуть біля Оптовичка, поруч поліклініки, сьогодні вручали півістки. Що тут такого, хлопці — на облік. Так повинно бути, — написав на своїй сторінці в фейсбуці Віталій.

У Кременчуці з'явився навіть телеграм-канал, де повідомляють про видачу повісток:

С 10.00 до 16.00 повестки выдают на блок постах

С Крюкова в центр пока тихо, можете ехать спокойно

2 работника военкомата на 3 занасыпе

«Кременчуцький Телеграф» спробував розібратися у даній ситуації.

Створення резервів особового складу

Вчора, 24 січня, виповнилося рівно 11 місяців з початку повномасштабного вторгнення росії. Більшість чоловіків та жінок, які з перших днів великої війни боронять незалежність, не мають можливості на перепочинок та відновлення. Тим паче в Україну союзники з Європи та Америки постачають новітні зразки озброєння, які необхідно опановувати, а без нових людей, які виїдуть закордон на навчання, цього зробити неможливо.

Для врегулювання ситуації військове керівництво отримало наказ створити резерви особового складу.

— Люди не просто важливі, а найважливіші, — сказав Володимир Зеленський на зустрічі зі студентами, зазначивши, що найважливішим ресурсом української армії «є особовий склад, який потрібно берегти».

За словами президента, він не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Яка ситуація у Кременчуці з видачею повісток на блок-постах та магазинах

«Телеграф» звернувся за коментарем до Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Т.в.о. керівника Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Олександр Макаренко відповів на ряд гострих питань, які цікавлять суспільство.

Зауважимо, що мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого, жодних хвиль призову немає, адже мобілізація триває постійно. Громадян викликають до територіальних центрів комплектування (військкоматів — ред.) для уточнення військово-облікових даних. Остаточне рішення про мобілізацію кожного громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби та запитів військових, яким необхідно та чи інша військова спеціальність.

Нагадаємо, що під час воєнного стану, українці повинні мати при собі документи, які посвідчують особу. У місті працюють патрулі поліції, які мають право перевірити ваші документи.

— Людей викликають до РТЦК та СП (районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, раніше військкомат) для перевірки й уточнення облікових даних, щоб зрозуміти, яка в неї військова облікова спеціальність, чи необхідно проходити планову медичну комісію, коли востаннє її проходили. І за необхідності, якщо його військово-облікова спеціальність підходить, відповідно до поставлених завдань старшим керівництвом, то людина направляється до проходження військової служби по мобілізації, до військових частин Збройних Сил України, Нацгвардії та інших установ.

— Повістки роздають представники військкомату чи поліції?

— Безпосередньо повістку видає представник РТЦК та СП. Правомірність процесу контролює представник Національної поліції.

— Чи дійсно повістки роздають на блок-постах?

— Те, що повістки роздають на блок-постах, це узгоджене питання з керівником національної поліції Кременчука та командиром військової частини 3059 Національної гвардії України.

Це не якесь ноу-хау вручення повісток військовозобов'язаним за місцем роботи, адресою або може повістку вручили на блок-посту при працівнику Нацполіції, коли перевіряють дані.

Якщо відсутній військовий квиток, людина також може отримати повістку для того, щоб прийшла і її перевірили у базі.

Такі заходи відбуваються по всій країні. Вони не порушують права людей.

— Якщо людина не звернулася до військкомату після отримання повісток. Чи передбачена за це відповідальність?

— Спочатку подають розшук за порушення статей Закону України. Його будуть притягувати до відповідальності, в залежності на якому етапі людина відмовилася від повістки. Якщо отримала бойову повістку на відправу у військову частину, то вона безпосередньо буде притягатися до кримінальної відповідальності (умовно або позбавлення волі).

Якщо людина нехтує повісткою до прибуття на перевірку остаточних облікових даних, або якщо навмисно зіпсує свій військово-обліковий документ/квиток/військове посвідчення, на неї накладуть адміністративне покарання.

— Повістки роздаєте лише чоловікам чи також жінкам?

— Лише чоловікам призивного віку. Від 18 до 60 років військовослужбовець має проходити військову службу. Зрозуміло, що 59-річного викликати немає сенсу, адже за пів року йому 60. А їх необхідно підготувати, направити у військову частину.

— Як стати на військовий облік. У зазначений день чи конкретний?

— У повістці зазначено звернутися негайно з дня отримання повістки.

Це обов'язок кожної людини. Звичайно, що є людина «заброньована».

— Якщо людина «заброньована»?

— Якщо людина «заброньована» підприємством, то вона просто приходить до центру комплектування. Показує військовий квиток, перевіряють по базі даних, що працює на даному підприємстві й що підприємство забронювало, адже належить до критичної інфраструктури й має забезпечувати життєдіяльність міста.

— Чи багато в місті переселенців, які стали на військовий облік?

— Багато переселенців прибули до нашого міста й стали на облік як внутрішньопереміщені особи, й при цьому не стали на облік в РТЦК.

Якщо людина внутрішньопереміщена вибула з району, де вона була на військовому обліку, але з нього не знялася, то має прибути до РТЦК та повідомити, що певного числа він прибув до міста з того району без зняття з військового обліку. І ми ставимо його на військовий облік, направляємо на медичну комісію. І ця людина також може бути призваною по мобілізації.

Переселенці до нас звертаються й стають на військовий облік, але знаючи, скільки знаходиться в районі — недостатньо.

— Яка наразі ситуація із тими, у кого немає військового досвіду й не пройшов строкову службу?

— Наразі у нас проблеми із 27-річними військовозобов'язаними. Якщо людина не проходила строкову службу за призовом і не з'являлася в РТЦК, то по досягненню 27 років вона переходить у розряд військовозобов'язаних.

І така людина так само направляється до військової частини, де проходить навчання у навчальному центрі протягом 2-3 місяців. Її навіть можуть направляти на навчання за кордон.

У Кременчуцькому районі працює кілька центрів комплектування за місцем проживання:

У Кременчуці Кременчуцький РТЦК та СП

Горішні Плавні — 1 відділ Кременчуцького РТЦК та СП

Глобине — 2 відділ Кременчуцького РТЦК та СП

Семенівка — 3 відділ Кременчуцького РТЦК та СП

Козельщина — 4 відділ Кременчуцького РТЦК та СП

З собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та військово-обліковий документ (приписне, посвідчення офіцера, військовий квиток, тимчасове посвідчення).

Перед публікацією матеріалу стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військових. Давайте разом ще раз його переглянемо.

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військових

Президент Володимир Зеленський 24 січня підписав законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність військових. Про це йдеться у картці законопроєкту №8271.

Нагадаємо, ще 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану, яким передбачається додаткова відповідальність для військовослужбовців. Йдеться про посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів.

Правозахисники та громадськість закликали президента Володимира Зеленського ветувати цей закон. На сайті Офісу президента відповідна петиція набрала понад 25 000 голосів.

Низка правозахисних організацій зазначили, що цей законопроєкт було включено до порядку денного, прийнято в цілому, підписано головою парламенту, а також направлено на підпис президенту впродовж одного дня.

«Це блискавичний часовий показник підтримки законопроєкту, який виключає можливість суспільства висловити думку про запропоновану ініціативу», — йдеться у заяві.

На думку правозахисних організацій, у разі набуття чинності цей закон матиме ефект, протилежний очікуваному: замість запобігання вчиненню воєнних злочинів та адміністративних правопорушень він стане причиною порушення права на справедливий суд і дискримінації самих військовослужбовців.

Натомість головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав президента Володимира Зеленського підписати законопроєкт. Він наголосив, що армія тримається на дисципліні, і «якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання» — це несправедливо. Залужний заявив, що його думка віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення пов'язаних питань.