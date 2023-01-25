Українські лікарі провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора

У Львові провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора. За даними Міністерства освіти і науки України, це друга така операція в Україні й перша, яку українські лікарі провели самостійно без допомоги іноземних колег. Операція тривала 16 годин.
Легені отримав 56-річний киянин Олексій Чернишков, ліквідатор аварії на ЧАЕС. Він мав тотальну бульозну емфізему — ледь міг самостійно пройти 30 метрів. Сам виховує 11-річного сина. На операцію зважився, щоб його хлопчик мав тата. Наразі чоловік дихає самостійно і почувається чудово.
Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Його рідні погодилися віддати органи заради порятунку життя. Це рішення дозволило врятувати не тільки Олексія, а цілих п'ять життів. Крім легенів лікарі змогли пересадити ще серце, печінку і нирки! Усі операції пройшли вдало.
Історичну операцію виконала команда Першого медоб’єднання Львова на чолі з кардіохірургами Романом Домашичем та Ігорем Гуменним.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер