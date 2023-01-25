Дмитро Колотієвський звинуватив мера Кременчука у провалі роботи та фінансуванні телеграм-каналів

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 176

Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський дуже емоційно висловився щодо поганої роботи керівника найбільшої територіальної громади району під час ранкового брифінгу в Кременчуцькій РВА.

При цьому він не називав прізвища цього керівника, але всім відомо, що найбільшої територіальною громадою в районі є Кременчуцька міська, а її керівником — Віталій Малецький.

Дмитро Колотієвський заявив, що поки Україна бореться за Незалежність, один з очільників територіальних громад району «продовжує здійснювати незрозумілу діяльність», а контрольовані ним ЗМІ та телеграм-канали, навмисно розповсюджують неправдиву, брехливу інформацію, у тому числі й відверті фейки та наклепи.

— Вчора у так званому «виданні» цього керівника написали, що у голови РВА є 4 заступники, які нібито не ходять на роботу й отримують зарплату. Проблеми у нас в районі є лише в цій громаді. Дитсадки в ній так і не відремонтовані, хоча отримані на це гроші від закордонних інституцій давно засвоєні. Укриття у дитсадках та школах досі не обладнанні, що унеможливлює навчання дітей. Ремонт приймального відділення у лікарні досі не завершений. Тариф на транспортування тепла підняли удвічі, що призвело до підвищення тарифів на опалення. Через це підприємці та громадяни не можуть вижити… Я раджу цьому керівнику зайнятися роботою, а не фінансуванням своїх телеграм-каналів, — заявив Дмитро Колотієвський.