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Дмитро Колотієвський звинуватив мера Кременчука у провалі роботи та фінансуванні телеграм-каналів

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 176

 

Голова райради не називав прізвища, але говорив про керівника найбільшої територіальної громади району

Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський дуже емоційно висловився щодо поганої роботи керівника найбільшої територіальної громади району під час ранкового брифінгу в Кременчуцькій РВА.

При цьому він не називав прізвища цього керівника, але всім відомо, що найбільшої територіальною громадою в районі є Кременчуцька міська, а її керівником — Віталій Малецький.

Дмитро Колотієвський заявив, що поки Україна бореться за Незалежність, один з очільників територіальних громад району «продовжує здійснювати незрозумілу діяльність», а контрольовані ним ЗМІ та телеграм-канали, навмисно розповсюджують неправдиву, брехливу інформацію, у тому числі й відверті фейки та наклепи.

— Вчора у так званому «виданні» цього керівника написали, що у голови РВА є 4 заступники, які нібито не ходять на роботу й отримують зарплату. Проблеми у нас в районі є лише в цій громаді. Дитсадки в ній так і не відремонтовані, хоча отримані на це гроші від закордонних інституцій давно засвоєні. Укриття у дитсадках та школах досі не обладнанні, що унеможливлює навчання дітей. Ремонт приймального відділення у лікарні досі не завершений. Тариф на транспортування тепла підняли удвічі, що призвело до підвищення тарифів на опалення. Через це підприємці та громадяни не можуть вижити… Я раджу цьому керівнику зайнятися роботою, а не фінансуванням своїх телеграм-каналів, — заявив Дмитро Колотієвський.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Кременчуцька районна рада Малецький Кременчук
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