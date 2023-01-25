Дмитро Колотієвський звинуватив мера Кременчука у провалі роботи та фінансуванні телеграм-каналів

Голова райради не називав прізвища, але говорив про керівника найбільшої територіальної громади району
Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський дуже емоційно висловився щодо поганої роботи керівника найбільшої територіальної громади району під час ранкового брифінгу в Кременчуцькій РВА.
При цьому він не називав прізвища цього керівника, але всім відомо, що найбільшої територіальною громадою в районі є Кременчуцька міська, а її керівником — Віталій Малецький.
Дмитро Колотієвський заявив, що поки Україна бореться за Незалежність, один з очільників територіальних громад району «продовжує здійснювати незрозумілу діяльність», а контрольовані ним ЗМІ та телеграм-канали, навмисно розповсюджують неправдиву, брехливу інформацію, у тому числі й відверті фейки та наклепи.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер