Український фільм «Будинок зі скалок» номінували на кінопремію «Оскар»

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Стрічка змагатиметься за нагороду в номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм»

Український документальний фільм режисера Сімона Леренга Вільмонта «Будинок зі скалок» номінували на кінопремію «Оскар». За інформацією Державного агентства України з питань кіно, стрічка змагатиметься за нагороду в номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм».

«Будинок зі скалок» розповідає про мешканців дитячого будинку, який розташований поблизу лінії фронту на сході України. Невелика група вольових соціальних працівників та працівниць створює такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують їх подальшу долю.

Стрічку створили за підтримки Держкіно в копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України.

Переможців премії «Оскар» оголосять під час урочистої церемонії нагородження, що відбудеться 12 березня.

Як повідомляє «Громадське», раніше фільм отримав приз за найкращу режисуру в міжнародній конкурсній програмі документальних фільмів на фестивалі Sundance.

Крім того, до цієї самої номінації потрапив фільм про російського політика й опозиціонера Олексія Навального — «Навальний». Стрічка виробництва CNN та Warner Bros.