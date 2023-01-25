Що робити кременчужанам у випадку пропущення терміну введення бустерної дози

Якщо ви пропустили бустерне щеплення проти COVID-19 - не страшно. Просто запишіться в найближчий пункт чи центр вакцинації. Бустерне щеплення подовжить ваш захист від важкого перебігу коронавірусної хвороби.
Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України».
Усі дорослі мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої антиковідної вакцини, яка дозволена в Україні.
Через 5 місяців після первинного слід зробити перше бустерне щеплення.
Через 4 місяці після першого бустерного щеплення літнім людям та людям з хронічними хворобами рекомендовано зробити друге бустерне щеплення.
Інші дорослі також можуть отримати другий бустер.
Для щеплення не обов’язково мати декларацію з сімейним лікарем.
Кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення проти COVID-19 з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер