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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Що робити кременчужанам у випадку пропущення терміну введення бустерної дози

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 2

 

Бустерні щеплення допомагають знизити ризик потрапити у ковідний шпиталь з ускладненнями

Якщо ви пропустили бустерне щеплення проти COVID-19 - не страшно. Просто запишіться в найближчий пункт чи центр вакцинації. Бустерне щеплення подовжить ваш захист від важкого перебігу коронавірусної хвороби.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України».

Усі дорослі мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої антиковідної вакцини, яка дозволена в Україні.

Через 5 місяців після первинного слід зробити перше бустерне щеплення.

Через 4 місяці після першого бустерного щеплення літнім людям та людям з хронічними хворобами рекомендовано зробити друге бустерне щеплення.

Інші дорослі також можуть отримати другий бустер.

— Якщо ви пропустили термін введення бустерної дози, зробіть її якнайшвидше. Для бустерного щеплення можна використовувати будь-яку наявну вакцину не залежно від того, якою вакциною ви отримали попередні щеплення, — наголосив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Для щеплення не обов’язково мати декларацію з сімейним лікарем.

Кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення проти COVID-19 з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • вул. Лікаря Парнети, 2;
  • вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • просп. Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Лікаря Бончука, 9;
  • вул. Івана Мазепи, 26.
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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 ковід-19 щеплення вакцинація Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» бустерна доза
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