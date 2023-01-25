Стало відомо, якими будуть вступні випробування до закладів вищої освіти у 2023 році

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Під час вступу замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або результатами ЗНО 2021 чи 2020 року

Стало відомо, якими будуть вступні випробування до закладів вищої освіти у 2023 році. Про це інформує український центр оцінювання якості освіти.

Як ТЪ писав раніше, у 2023 році (як і торік) замість ЗНО для вступу на бакалаврський (магістерський – для медицини) рівень вищої освіти абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Але якщо минулого року вступники складали лише обов’язкові предмети, то у цьому навчальному році НМТ міститиме три блоки завдань, два з яких – обов’язкові (українська мова та математика), а третій – на вибір вступника. Предмет, тестування з якого вступник бажатиме пройти на вибір, він зазначатиме під час реєстрації на тестування.

Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник отримає інформацію про кількість тестових балів за кожний блок. Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100–200 балів. Таблиці переведення Міністерство освіти і науки затвердить завчасно. Отже, одразу після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних ним тестових балів, а й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу. Для всіх спеціальностей буде встановлено коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. Інформація про значення цих коефіцієнтів міститиметься в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Цей документ невдовзі затвердять. Для отримання результату за шкалою 100-200 балів з кожного блоку НМТ потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів.

Реєстрація для участі в оцінюванні проходитиме у квітні. Український центр оцінювання якості освіти забезпечить безпаперову реєстрацію. Вступники матимуть змогу скористатися спеціальним сервісом на сайті цієї установи. Усі етапи реєстрації пізніше будуть докладно описані на сайті центру.

Як і торік, НМТ відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах як в Україні, так і за її межами. Про те, у яких саме країнах проходитиме оцінювання, стане відомо згодом. Ворог продовжує атакувати українські міста, тож, як і минулого року, тестування призупинятимуть під час повітряних тривог і продовжуватимуть лише після повернення учасників і працівників ТЕЦ з укриттів.

Важливо зазначити, що учасники зможуть самостійно вибирати третій предмет НМТ. Він буде універсальним, тобто абітурієнт зможе вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який він вибрав. Утім, для вступу на різні спеціальності до результатів НМТ буде застосовано різні коефіцієнті. Наприклад, якщо абітурієнт вступатиме на правничий напрям підготовки – більшу вагу матиме результат з історії України, аніж з біології, а на медичний – навпаки.

У тестуванні з історії України у 2023 році учасники працюватимуть із завданнями, що стосуватимуться подій другої половини XVI – початку ХХІ ст. У тестуванні з іноземних мов не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання. Як і минулого року, під час роботи з тестами з математики вступники зможуть користуватися довідковими матеріалами.

Український центр оцінювання якості освіти не пізніше травня 2023 року підготує демонстраційні варіанти всіх блоків НМТ, тож учасники зможуть ознайомитися з форматом тестування і попрактикуватися у виконанні завдань.

Під час вступу замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або результатами ЗНО 2021 чи 2020 року.

Нагадаємо, цьогоріч здобувачі повної загальної середньої освіти не проходитимуть державну підсумкову атестацію.

Усі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра складатимуть Єдиний вступний іспит (ЄВІ), у якому будуть два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської). Також для вступу на спеціальності 05 Соціальні та поведінкові науки, 06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини потрібно буде скласти Єдиний фаховий вступний іспит (ЄФВВ).