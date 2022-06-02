Як у кременчуцьких школярів цьогоріч проходитиме ЗНО

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Під час повітряної тривоги тестування призупинять, а його учасники повинні будуть перейти у безпечне місце

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що до нього у чат-бот звертається багато людей щодо того, як цьогоріч відбуватиметься ЗНО. Тож він дав роз'яснення з цього питання.

Що змінилося? Формат зовнішнього незалежного оцінювання у зв’язку з воєнним станом змінений. Замість 3 або 4 тестів ЗНО, які абітурієнти складали у минулі роки, для вступу на перший курс на бакалавра (магістра з медичних та ветеринарних спеціальностей) буде один – національний мультипредметний тест (НМТ).

НМТ – це комп’ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків: українська мова, математика та історія України. Тест міститиме по 20 завдань із кожного блоку, виконати які потрібно за 120 хвилин. Кожен учасник зможе пройти тест лише один раз.

Де відбуватиметься НМТ? Тестування не можна буде пройти вдома, адже його проводитимуть у спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях закладів освіти, що мають укриття та оснащені комп’ютерною технікою). Їх створять в населених пунктах України, а також у деяких країнах Європи.

А якщо повітряна тривога? Якщо під час іспиту лунатиме сирена, тестування призупинять, а його учасники мають перейти у безпечне місце. Після оголошення про відбій повітряної тривоги всі учасники зможуть продовжити тестування.

Коли? Передбачається проведення трьох сесій НМТ:

основної – 18 липня – 10 серпня;

додаткової – 16–20 серпня;

спеціальної – 12–16 вересня.

Щоразу варіанти завдань будуть різними, щоби забезпечити прозорість результатів.

Як у Полтавській області? Станом на 31 травня бажання складати національний мультипредметний тест у тимчасових екзаменаційних центрах на Полтавщині підтвердили понад 7 тисяч учасників.