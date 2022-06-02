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Наталя Татарінова організувала мешканців Лашків, щоб допомагати армії та переселенцям

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 2

 

На таких людях і тримається Кременчук

З перших днів повномасштабного вторгнення рашистів на українські землі тисячі кременчужан не залишилися байдужими і відразу кинулися на підтримку наших захисників та допомогу переселенцям. Серед таких була і Наталя Татарінова, повідомляє пресслужба мерії.

Жінка організувала мешканців мікрорайону Лашки. Волонтери Лашків збирали теплі речі, продукти харчування, медикаменти – все, що могло знадобитися бійцям на передовій та для підтримки численних переселенців у Кременчуці. Готували обіди, випікали пиріжки, млинці, для дітей – солодощі.

- Ми даємо якусь частину себе, вкладаємо своє серденько, свою любов у цю роботу для того, щоб наблизити перемогу, – зізнається пані Наталя. – Коли наступить перемога, ми тут, на Лашках, накриємо стіл і я назву кожного по прізвищу і кожному поклонюся низько-низько, до самої землі! І скажу: «Щиро дякую всім!»

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Автор: Катерина Турубара
Теги: допомога Лашки волонтери
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