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Надзвичайні новини, Україна, Світ

На Полтавщині землевласник спричинив державі та екології збитків на 100 млн гривень

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 91

 

Чоловікові повідомили про підозру за 3 статтями Кримінального кодексу України

На Полтавщині слідчі поліції підозрюють землевласника у спричиненні державі та екології збитків на понад 100 мільйонів гривень. Про це інформує Слідче управління обласної поліції.
Власнику 10 земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів однієї з територіальних громад Полтавського району, інкримінують ряд правопорушень проти довкілля. Чоловікові повідомили про підозру за 3 статтями Кримінального кодексу України.

У процесі розслідування слідчий підрозділ відділу №3 (Карлівка) Полтавського райуправління поліції встановив, що за допомогою спецтехніки власник 10 земельних ділянок незаконно заволодів ґрунтом, спричинивши довкіллю матеріальну шкоду на суму близько пів мільйона гривень.

Також зібрали докази його причетності до самовільного видобутку корисних копалин, без спеціального дозволу. Згідно з висновками судових експертиз, порушивши встановлені правила використання надр, землевласник завдав державі збитків на 99,5 мільйонів гривень.

Наприкінці травня цього року чоловіку повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за 3 статями Кримінального кодексу України:

  • безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту (частина 1 статті 254);
  • незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, що заподіяло матеріальну шкоду у великому розмірі (частина 2 статті 239-1);
  • порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (частина 2 статті 240).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: збитки екологія земля земельні ділянки
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