На Полтавщині розшукують безвісти зниклих полтавців Івана Жовтяка та Віктора Надточія (додано)

Сьогодні, 21:06 Переглядів: 260

Вони обидва пішли з дому та не повернулися

На Полтавщині розшукують двох безвісти зниклих полтавців. Про це повідомляє відділу поліції №1 Полтавського районного управління.

86-річний Іван Жовтяк (на першому фото) 31 травня залишив місце проживання та не повернувся. Чоловік був одягнутий в сіро-чорний піджак, штани чорного кольору, камуфльований кашкет, білі кросівки.

Якщо у вас є інформація, що пришвидшить розшук зниклого, повідомте її до відділу поліції №1 Полтавського районного управління за номерами: 0993394571, 0507809253 або 102.

За даними рідних, які звернулися до поліції з приводу зникнення Віктора Надточія (на другому фото), чоловік пішов з дому 30 травня близько 17.00. Може бути одягнутий у куртку світлого кольору та спортивні чорні штани. Особлива прикмета – татуювання біля великого пальця однієї з рук у вигляді напису «1967».

Якщо володієте інформацією, що пришвидшить розшук зниклого, повідомте її до відділення поліції №1 Полтавського районного управління за номерами: (0532) 51-74-14, 0952178104 та 102.

Додано:

Поліція Полтавщини відшукала 54-річного полтавця Віктора Надточія. Чоловіка побачили на вулиці Полтави його знайомі. Місцеві жителі повідомили родичам зниклого, а ті - сповістили поліцейських.