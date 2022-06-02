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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині з виправної колонії втік засуджений

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 360

 

Інформація про втечу Норманія Джано з'явилася сьогодні, 2 червня, вранці

З Машівської виправної колонії, розташованої в Полтавському районі області, втік засуджений Норманій Джано. Інформація про втечу надійшла до сектору поліцейської діяльності відділу поліції №3 (м. Карлівка) з режимної установи сьогодні, 2 червня, вранці. Зараз встановлюють місце можливого переховування втікача.

У січні 2020 року Бориспільський міський районний суд Київської області засудив до 6 років позбавлення волі 30-річного громадянина Грузії Норманія Джано за вчинення злочину за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Прикмети розшукуваного: зріст 185 см, волосся чорняве, стрижка коротка під горщик. Особлива прикмета – татуювання на передній частині передпліччя у вигляді зірки.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук засудженого, повідомте її до поліції за номерами: 0536491202, 0532517915, 0505483624 або 102.

Якщо побачили розшукуваного або знаєте місце його можливого переховування, не намагайтеся його затримати самостійно. Слід негайно, з дотриманням заходів особистої безпеки, викликати поліцію.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: исправительная колония сбежал розшук розыск осужденные
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