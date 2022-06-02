«Доброго вечора, ми з України!» Які патріотичні татуювання роблять люди у Кременчуці

Сьогодні, 19:25 Переглядів: 184

Найпопулярніші зображення – герб та колосся пшениці, але є відчайдухи, які обирали напис «Русский военный корабль, иди на*уй!»

Бути українцем – це гордо. Так було завжди, а особливо тепер. Бо ми незламна нація! Український народ це довів, так мужньо стоячи проти ворога день за днем. Щоб заявити про себе як про українця, з початку повномасштабного вторгнення в нашій країні стало модним прикрашати своє тіло патріотичними татуюваннями.

Роман Гіндель, власник тату-студії Кot tattoo studio у Кременчуці, говорить, що до повномасштабної війни попиту на подібні татуювання не було. Та тепер усе змінилося. Найбільше охочих приходило до його студії у квітні.

Роман Гіндель за роботою

Найчастіше клієнти замовляли зображення гербу, колосся пшениці, жовто-блакитного прапору, а також написи «Українка», «Люблю Україну». Були і відчайдухи, які обирали напис «Русский военный корабль, иди на*уй!», але рідко.

- Про корабель – це, мабуть, для найсміливіших людей! – коментує Роман.

Цікаво, що до війни серед дівчат найпопулярнішими тату були написи, квіти та тема матері і дитини. А от серед хлопців – абсолютно різні тематики.

Роман Гіндель каже, що собі патріотичних тату не робив, бо його тіло розписане під інші проєкти.

Катерина, 30 років

Катерина з чоловіком Іваном

Для Катерини патріотичне татуювання стало першим. І в принципі інших вона робити не планує.

- Це був мій виклик! У мене чоловік служить у Збройних Силах, я хотіла його підтримати, нікуди не поїхала і зробила татуювання. Я пишаюся тим, що я українка! Чоловік, звичайно, мене спочатку відмовляв, сказав: «Якщо раптом потрапиш в полон, ти повинна знати, що вони за таке карають, руки відрізають за татуювання…» Були такі випадки. Але я все одно наважилася.

У процесі створення

Дівчина довго обирала, але все ж таки вирішила, що це буде герб. Допомогла знайти майстра Катерині її подруга, яка зробила вже не одне татуювання. Коли чоловік дав добро, Катерина не вагаючись, записалася до салону.

- Я знайшла майстра та одразу записалася і пішла. Довго я не думала. Довше я свого чоловіка вмовляла, - сміється дівчина.

Владислав, 29 років

У 2011-2014 роках Владислав проходив військову службу в Севастополі, зараз працює у поліції

У поліцейського Владислава це татуювання – третє. Хлопець каже, що давно хотів патріотичне тату, планував його зробити.

- Як людина, яка служить, поважаю українську символіку. Дуже мені до душі саме Україна і її герб, - розповідає він про вибір зображення.

Єлизавета, 21 рік

21-річна Єлизавета вперше пішла до тату-студії. Тепер у дівчини аж два патріотичні татуювання.

- Вирішила зробити їх саме через війну, – ділиться Єлизавета. – Давно мріяла про татуювання, але не знала, яке саме. Коли почалась війна, я бачила безліч трендів з тату, тому і вирішила зробити. Чому б ні? Одного ранку я прокинулась (як зараз пам’ятаю, це було 2 квітня) і зрозуміла, що дуже хочу нове тату. Брат пообіцяв мені на День народження такий подарунок. Я вирішила, що не буду чекати кінця війни, а зроблю це найближчим часом. Цього ж дня я записалась до майстра і через тиждень вже була з тату.

Перше татуювання дівчини – це напис Home. Вона багато бачила таких робіт в інтернеті і вирішила й собі зробити.

А друге тату – це слова «Я з України, я – українка». Його Єлизавета вигадала сама, і їй дуже подобається текст.

- Саме ця тату доводить, з якої я країни, і дуже цим пишаюсь! – підсумовує Єлизавета.

А чи ви б зробили собі патріотичне татуювання? Дайте відповідь в опитуванні під цим матеріалом.