Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Топ новина, Кременчук, Інтерв'ю

«Доброго вечора, ми з України!» Які патріотичні татуювання роблять люди у Кременчуці

Сьогодні, 19:25 Переглядів: 184

 

Найпопулярніші зображення – герб та колосся пшениці, але є відчайдухи, які обирали напис «Русский военный корабль, иди на*уй!»

Бути українцем – це гордо. Так було завжди, а особливо тепер. Бо ми незламна нація! Український народ це довів, так мужньо стоячи проти ворога день за днем. Щоб заявити про себе як про українця, з початку повномасштабного вторгнення в нашій країні стало модним прикрашати своє тіло патріотичними татуюваннями.

Роман Гіндель, власник тату-студії Кot tattoo studio у Кременчуці, говорить, що до повномасштабної війни попиту на подібні татуювання не було. Та тепер усе змінилося. Найбільше охочих приходило до його студії у квітні.

Роман Гіндель за роботою
Роман Гіндель за роботою

Найчастіше клієнти замовляли зображення гербу, колосся пшениці, жовто-блакитного прапору, а також написи «Українка», «Люблю Україну». Були і відчайдухи, які обирали напис «Русский военный корабль, иди на*уй!», але рідко.

- Про корабель – це, мабуть, для найсміливіших людей! – коментує Роман.

Цікаво, що до війни серед дівчат найпопулярнішими тату були написи, квіти та тема матері і дитини. А от серед хлопців – абсолютно різні тематики.

Роман Гіндель каже, що собі патріотичних тату не робив, бо його тіло розписане під інші проєкти.

Катерина, 30 років

Катерина з чоловіком Іваном
Катерина з чоловіком Іваном

Для Катерини патріотичне татуювання стало першим. І в принципі інших вона робити не планує.

- Це був мій виклик! У мене чоловік служить у Збройних Силах, я хотіла його підтримати, нікуди не поїхала і зробила татуювання. Я пишаюся тим, що я українка! Чоловік, звичайно, мене спочатку відмовляв, сказав: «Якщо раптом потрапиш в полон, ти повинна знати, що вони за таке карають, руки відрізають за татуювання…» Були такі випадки. Але я все одно наважилася.
У процесі створення
У процесі створення

Дівчина довго обирала, але все ж таки вирішила, що це буде герб. Допомогла знайти майстра Катерині її подруга, яка зробила вже не одне татуювання. Коли чоловік дав добро, Катерина не вагаючись, записалася до салону.

- Я знайшла майстра та одразу записалася і пішла. Довго я не думала. Довше я свого чоловіка вмовляла, - сміється дівчина.
 

Владислав, 29 років

У 2011-2014 роках Владислав проходив військову службу в Севастополі, зараз працює у поліції
У 2011-2014 роках Владислав проходив військову службу в Севастополі, зараз працює у поліції

У поліцейського Владислава це татуювання – третє. Хлопець каже, що давно хотів патріотичне тату, планував його зробити.

- Як людина, яка служить, поважаю українську символіку. Дуже мені до душі саме Україна і її герб, - розповідає він про вибір зображення.

Єлизавета, 21 рік

21-річна Єлизавета вперше пішла до тату-студії. Тепер у дівчини аж два патріотичні татуювання.

- Вирішила зробити їх саме через війну, – ділиться Єлизавета. – Давно мріяла про татуювання, але не знала, яке саме. Коли почалась війна, я бачила безліч трендів з тату, тому і вирішила зробити. Чому б ні? Одного ранку я прокинулась (як зараз пам’ятаю, це було 2 квітня) і зрозуміла, що дуже хочу нове тату. Брат пообіцяв мені на День народження такий подарунок. Я вирішила, що не буду чекати кінця війни, а зроблю це найближчим часом. Цього ж дня я записалась до майстра і через тиждень вже була з тату.

Перше татуювання дівчини – це напис Home. Вона багато бачила таких робіт в інтернеті і вирішила й собі зробити.

А друге тату – це слова «Я з України, я – українка». Його Єлизавета вигадала сама, і їй дуже подобається текст.

- Саме ця тату доводить, з якої я країни, і дуже цим пишаюсь! – підсумовує Єлизавета.

А чи ви б зробили собі патріотичне татуювання? Дайте відповідь в опитуванні під цим матеріалом.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: тату интервью патриотизм

Ви б зробили собі патріотичне тату?

Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 22 від 2 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх