«Доброго вечора, ми з України!» Які патріотичні татуювання роблять люди у Кременчуці

Найпопулярніші зображення – герб та колосся пшениці, але є відчайдухи, які обирали напис «Русский военный корабль, иди на*уй!»
Бути українцем – це гордо. Так було завжди, а особливо тепер. Бо ми незламна нація! Український народ це довів, так мужньо стоячи проти ворога день за днем. Щоб заявити про себе як про українця, з початку повномасштабного вторгнення в нашій країні стало модним прикрашати своє тіло патріотичними татуюваннями.
Роман Гіндель, власник тату-студії Кot tattoo studio у Кременчуці, говорить, що до повномасштабної війни попиту на подібні татуювання не було. Та тепер усе змінилося. Найбільше охочих приходило до його студії у квітні.
Найчастіше клієнти замовляли зображення гербу, колосся пшениці, жовто-блакитного прапору, а також написи «Українка», «Люблю Україну». Були і відчайдухи, які обирали напис «Русский военный корабль, иди на*уй!», але рідко.
Цікаво, що до війни серед дівчат найпопулярнішими тату були написи, квіти та тема матері і дитини. А от серед хлопців – абсолютно різні тематики.
Роман Гіндель каже, що собі патріотичних тату не робив, бо його тіло розписане під інші проєкти.
Для Катерини патріотичне татуювання стало першим. І в принципі інших вона робити не планує.
Дівчина довго обирала, але все ж таки вирішила, що це буде герб. Допомогла знайти майстра Катерині її подруга, яка зробила вже не одне татуювання. Коли чоловік дав добро, Катерина не вагаючись, записалася до салону.
У поліцейського Владислава це татуювання – третє. Хлопець каже, що давно хотів патріотичне тату, планував його зробити.
21-річна Єлизавета вперше пішла до тату-студії. Тепер у дівчини аж два патріотичні татуювання.
Перше татуювання дівчини – це напис Home. Вона багато бачила таких робіт в інтернеті і вирішила й собі зробити.
А друге тату – це слова «Я з України, я – українка». Його Єлизавета вигадала сама, і їй дуже подобається текст.
А чи ви б зробили собі патріотичне татуювання? Дайте відповідь в опитуванні під цим матеріалом.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер