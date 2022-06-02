Завершилося розслідування «першого епізоду» справи Медведчука, матеріали передали в суд

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 197

Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування «першого епізоду» справи Медведчука, тепер матеріали передали в суд. Як повідомила Служба безпеки України, це провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки, а підозрюваними в ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак.



Воно стосується:

незаконної передачі спецслужбам рф інформації про секретний підрозділ ЗСУ;

розробки антиукраїнського проєкту «Промінь» (нардепи створили організацію для нібито навчання та працевлаштування українців в Росії; в СБУ вважають, що у такий спосіб вони сприяли вербуванню українських громадян);

завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння рф у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні.

Ці кримінальні порушення передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Санкція статей – покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

За матеріалами СБУ в травні 2021 року народним депутатам Медведчуку і Козаку оголосили про підозру у рамках цього провадження.

Віктору Медведчуку вже вручили копію обвинувального акту, який у найкоротший час спрямують до суду. Загалом матеріали провадження налічують понад 80 томів.