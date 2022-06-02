Завершилося розслідування «першого епізоду» справи Медведчука, матеріали передали в суд

Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування «першого епізоду» справи Медведчука, тепер матеріали передали в суд. Як повідомила Служба безпеки України, це провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки, а підозрюваними в ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак.
Воно стосується:
Ці кримінальні порушення передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Санкція статей – покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
За матеріалами СБУ в травні 2021 року народним депутатам Медведчуку і Козаку оголосили про підозру у рамках цього провадження.
Віктору Медведчуку вже вручили копію обвинувального акту, який у найкоротший час спрямують до суду. Загалом матеріали провадження налічують понад 80 томів.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер