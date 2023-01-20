Як і торік, у 2023 році замість ЗНО абітурієнти складатимуть НМТ: які предмети у нього ввійдуть

Як і торік, у 2023 році вступне випробування до закладів вищої освіти пройде у форматі удосконаленого національного мультипредметного тесту як альтернатива ЗНО. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Відповідний урядовий законопроєкт внесуть до парламенту.
Тест випускники складатимуть в один день. НМТ міститиме завдання з трьох предметів:
Для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд.
В Україні планують провести дві сесії НМТ: основну і додаткову. Основна проходитиме у червні, додаткова – у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.
Важливо: випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.
В Україні провели публічне обговорення щодо моделі НМТ–2023. Більшість майбутніх учасників вступної кампанії та їхніх родичів висловили бажання, щоб до переліку предметів НМТ включили три навчальні дисципліни.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер