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Освіта, Україна, Світ

Як і торік, у 2023 році замість ЗНО абітурієнти складатимуть НМТ: які предмети у нього ввійдуть

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 99

 

Для складання тесту буде відведено 180 хвилин

Як і торік, у 2023 році вступне випробування до закладів вищої освіти пройде у форматі удосконаленого національного мультипредметного тесту як альтернатива ЗНО. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Відповідний урядовий законопроєкт внесуть до парламенту.

Тест випускники складатимуть в один день. НМТ міститиме завдання з трьох предметів:

  • два обов’язкові предмети – українська мова і математика;
  • на вибір вступника один предмет – історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд.

В Україні планують провести дві сесії НМТ: основну і додаткову. Основна проходитиме у червні, додаткова – у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

Важливо: випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.

Під час прийняття рішення щодо формату вступних іспитів у цьому році для нас ключовими були побажання і позиція випускників, їхніх батьків, інтереси закладів вищої освіти, роботодавців та держави загалом, – зауважив Шкарлет.

В Україні провели публічне обговорення щодо моделі НМТ–2023. Більшість майбутніх учасників вступної кампанії та їхніх родичів висловили бажання, щоб до переліку предметів НМТ включили три навчальні дисципліни.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: nus.org.ua
Теги: НМТ ЗНО вступна кампанія
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