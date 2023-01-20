Загинув військовий з Кременчука Валентин Криворучко

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На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Валентин Криворучко (28.05.93). Солдат Валентин Олександрович Криворучко призваний на військову службу 16 вересня 2022 року Олександрійським РТЦК та СП (Світловодськ).

Валентин Криворучко — солдат, водій десантно-штурмового взводу, був мобілізований 16 вересня 2022 року. Загинув 13 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівки Донецької області. Був одружений. Без батька залишилися двоє дітей.

Прощання з Героєм відбудеться у понеділок, 23 січня:

об 11.00, у Кременчуцькому міському Палаці культури;

12.00 — панахида у Свято-Миколаївському соборі.

Поховають Героя на Алеї Слави Свіштовського кладовища.