У бою за Україну загинув Максим Чистяков з Кременчуччини

У бою за Україну в Донецькій області загинув працівник компанії Ferrexpo Максим Чистяков, про це повідомляє пресслужба компанії.
Максим народився 12 березня 1998 року в селі Олександрівка, що на Полтавщині. Після випуску зі школи вступив на навчання на слюсаря-ремонтника до вищого професійного гірничо-будівельного училища Горішніх Плавнів, яке закінчив у 2017 році.
Трудову діяльність у компанії Ferrexpo розпочав у червні 2018 року в ремонтно-сервісному цехові ПГЗК, де працював до грудня 2018 року, а потім звільнився з компанії.
Повернувся на підприємство у квітні 2022 року як слюсар-ремонтник цеху виробництва окаток ПГЗК, а 30 серпня 2022 року розпочав службу в Збройних силах України за контрактом.
16 січня 2023 року Максим вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність загинув під час ведення бойових дій в районі міста Соледар Донецької області через танковий обстріл з боку супротивника.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер