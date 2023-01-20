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Суд не заарештував мера Полтави Мамая, а в Мін'юсті пропонують подарункові сертифікати до СІЗО

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 349

 

В Україні з’явилась унікальна можливість придбати подарунковий сертифікат «Послуга наперед» на поліпшенні умови перебування та харчування у СІЗО

Ще 29 грудня минулого року правоохоронці вручили меру Полтави Олександру Мамаю підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого статтею 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ). В умовах воєнного часу він розголосив таємну інформацію про місце дислокації новоствореної військової частини.

СБУ та прокуратура наполягали на обранні запобіжного заходу у вигляді триманні Олександра Мамая під вартою. Суди не могли з цим визначитися протягом двох тижнів — з 6 по 18 січня.

Спершу Октябрський районний суд Полтави не зміг визначити слідчого суддю через самовідводи усіх суддів, а тому передав справу до Полтавського апеляційного суду. Потім той передав матеріали до Київського районного суду Полтави.

Учора, 19 січня, розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу Олександру Мамаю розпочався, але в судовому засіданні зробили перерву. І от, нарешті, сьогодні цю справу розглянуто — суддя відмовив у клопотанні правоохоронців щодо взяття Олександра Мамая під варту та обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У Полтавській обласній прокуратурі наголосили, що подаватимуть апеляцію на це рішення.

Завтра, у суді планується розглянути клопотання правоохоронців про відсторонення Олександра Мамая від посади міського голови.

До речі, у зв’язку з цим судовим серіалом, який закінчився «пшиком», варто зазначити, що в Україні відновлено роботу вебпорталу електронних послуг «Он-лайн будинок юстиції» з досить цікавими пропозиціями щодо «подарункових сертифікатів». За повідомленням Мін'юсту, на цьому вебпорталі знову доступні такі онлайн-послуги, як «сплата за подарунковий сертифікат з надання послуги поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, без зазначення інформації про таку особу (знеособлено) та часу перебування під вартою («Послуга наперед»).

Чи придбає хтось такий «подарунковий сертифікат», як «послугу наперед» Олександру Мамаю ми дізнаємося найближчого часу.

Сьогодні меру Полтави обирають запобіжний захід: Мамай записав звернення до президента
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: СБУ
Теги: Полтава мер Мамай суд прокуратура Полтавщини
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