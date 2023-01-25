Жителям Кременчуччини доступні понад 11,5 тисяч доз вакцин проти COVID-19

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Станом на 25 січня заклади охорони здоров’я Кременчуцького району мають достатні запаси вакцин проти COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив Артем Даценко, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

За його словами, у районі наявні 11 593 доз протиковідних вакцин:

CoronaVac - 10 353;

Janssen – 160;

Pfizer – 390;

Pfizer дитячий (5-11 років) – 690).

Медичний заклад CoronaVac Janssen Pfizer Pfizer дитячий 5-11 років Градизький ЦПМСД 760 20 36 20 Кам'янопотоківський ЦПМСД 1 121 20 36 90 Козельщинський ЦПМСД 561 10 12 20 Пришибський ЦПМСД 1 506 20 36 50 Семенівський ЦПМСД 1 334 10 18 20 Кременчуцький ЦПМСД №1 788 20 6 40 Кременчуцький ЦПМСД №2 1 753 20 24 50 Кременчуцький ЦПМСД №3 376 20 - 180 КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни» 34 - 6 - КНМП «Кременчуцька Міська лікарня «Правобережна» 436 - - - КМП «Лікарня «Придніпровська» 78 - 12 - КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» 51 - 150 30 Горішньоплавнівський ЦПМСД 1 555 20 72 190 Всього: 11 593 10 353 160 390 690





Раніше ми писили, що керівники РВА та районної ради самі вакциновані від COVID-19, та й інших закликають.