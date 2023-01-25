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Жителям Кременчуччини доступні понад 11,5 тисяч доз вакцин проти COVID-19

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 140

 

Кількісні показники по кожній громадах району

Станом на 25 січня заклади охорони здоров’я Кременчуцького району мають достатні запаси вакцин проти COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив Артем Даценко, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

За його словами, у районі наявні 11 593 доз протиковідних вакцин:

  • CoronaVac - 10 353;
  • Janssen – 160;
  • Pfizer – 390;
  • Pfizer дитячий (5-11 років) – 690).
Медичний заклад CoronaVac Janssen Pfizer

Pfizer

дитячий

5-11 років
Градизький ЦПМСД 760 20 36 20
Кам'янопотоківський ЦПМСД  1 121 20 36 90
Козельщинський ЦПМСД 561 10 12 20
Пришибський ЦПМСД 1 506 20 36 50
Семенівський ЦПМСД 1 334 10 18 20
Кременчуцький ЦПМСД №1 788 20 6 40
Кременчуцький ЦПМСД №2 1 753 20 24 50
Кременчуцький ЦПМСД №3 376 20 - 180
КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни» 34 - 6 -
КНМП «Кременчуцька Міська лікарня «Правобережна» 436 - - -
КМП «Лікарня «Придніпровська» 78 - 12 -
КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» 51 - 150 30
Горішньоплавнівський ЦПМСД 1 555 20 72 190
Всього: 11 593 10 353 160 390 690


Раніше ми писили, що керівники РВА та районної ради самі вакциновані від COVID-19, та й інших закликають.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус вакцинація залишки
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