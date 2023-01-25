Жителям Кременчуччини доступні понад 11,5 тисяч доз вакцин проти COVID-19

Станом на 25 січня заклади охорони здоров’я Кременчуцького району мають достатні запаси вакцин проти COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив Артем Даценко, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.
За його словами, у районі наявні 11 593 доз протиковідних вакцин:
|Медичний заклад
|CoronaVac
|Janssen
|Pfizer
|
Pfizer
дитячий
5-11 років
|Градизький ЦПМСД
|760
|20
|36
|20
|Кам'янопотоківський ЦПМСД
|1 121
|20
|36
|90
|Козельщинський ЦПМСД
|561
|10
|12
|20
|Пришибський ЦПМСД
|1 506
|20
|36
|50
|Семенівський ЦПМСД
|1 334
|10
|18
|20
|Кременчуцький ЦПМСД №1
|788
|20
|6
|40
|Кременчуцький ЦПМСД №2
|1 753
|20
|24
|50
|Кременчуцький ЦПМСД №3
|376
|20
|-
|180
|КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни»
|34
|-
|6
|-
|КНМП «Кременчуцька Міська лікарня «Правобережна»
|436
|-
|-
|-
|КМП «Лікарня «Придніпровська»
|78
|-
|12
|-
|КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»
|51
|-
|150
|30
|Горішньоплавнівський ЦПМСД
|1 555
|20
|72
|190
|Всього: 11 593
|10 353
|160
|390
|690
Раніше ми писили, що керівники РВА та районної ради самі вакциновані від COVID-19, та й інших закликають.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер