У Кременчуці привітали з ювілеєм колишнього головного лікаря дитячої лікарні Феодосія Провізіона

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 204

24 січня у Кременчуці привітали з ювілеєм колишнього головного лікаря міської дитячої лікарні, Заслуженого лікаря України, Почесного громадянина Кременчука Феодосія Харитоновича Провізіона, який вчора відзначив свій 95-річний ювілей. Про привітання повідомляє мерія.

Феодосія Провізіона називають праотцем кременчуцької педіатрії. Що особливого він зробив для Кременчука, читайте у матеріалі ТЪ.

Разом з медичною спільнотою міста з Днем народження ювіляра привітали представники міської влади. Згадали, що важко порахувати, скільки дитячих життів було врятовано завдяки невтомній праці Феодосія Харитоновича. Важливою також є його громадська діяльність, адже 34 роки він був депутатом міської ради. І хоча вже 20 років на пенсії, Феодосій Провізіон продовжує свою громадську діяльність, пише книжки, дає корисні лікарські поради.

У мерії зазначають, що відповідно до міської програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчука «Турбота», кременчужанам похилого віку, яким виповнилося від 95 до 100 років, виплачується щомісячна стипендія міського голови. На сьогодні у Кременчуці проживає 92 95-річних громадян (вони отримують стипендію у 800 грн) та двоє 100-річних (їх стипендія становить 1300 грн). Таку ж стипендію отримує ветеран Другої світової війни, визволитель Кременчука.