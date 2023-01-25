У Кременчуці привітали з ювілеєм колишнього головного лікаря дитячої лікарні Феодосія Провізіона

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук

У Кременчуці привітали з ювілеєм колишнього головного лікаря дитячої лікарні Феодосія Провізіона

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 204

 

Медик на пенсії вже 20 років

24 січня у Кременчуці привітали з ювілеєм колишнього головного лікаря міської дитячої лікарні, Заслуженого лікаря України, Почесного громадянина Кременчука Феодосія Харитоновича Провізіона, який вчора відзначив свій 95-річний ювілей. Про привітання повідомляє мерія.

Феодосія Провізіона називають праотцем кременчуцької педіатрії. Що особливого він зробив для Кременчука, читайте у матеріалі ТЪ.

Разом з медичною спільнотою міста з Днем народження ювіляра привітали представники міської влади. Згадали, що важко порахувати, скільки дитячих життів було врятовано завдяки невтомній праці Феодосія Харитоновича. Важливою також є його громадська діяльність, адже 34 роки він був депутатом міської ради. І хоча вже 20 років на пенсії, Феодосій Провізіон продовжує свою громадську діяльність, пише книжки, дає корисні лікарські поради.

У мерії зазначають, що відповідно до міської програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчука «Турбота», кременчужанам похилого віку, яким виповнилося від 95 до 100 років, виплачується щомісячна стипендія міського голови. На сьогодні у Кременчуці проживає 92 95-річних громадян (вони отримують стипендію у 800 грн) та двоє 100-річних (їх стипендія становить 1300 грн). Таку ж стипендію отримує ветеран Другої світової війни, визволитель Кременчука.

2
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ювілей лікар педіатр дитяча лікарня
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 2 від 12 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

Всі pdf

Вверх