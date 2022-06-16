У кардіохірургічному центрі лікарні «Кременчуцька» вперше зробили складну операцію на сонній артерії

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Операцію виконали фахівці медзакладу на чолі з провідним серцево-судинним хірургом Віталієм Пічкою

Сьогодні, 16 червня, у новій операційній кардіохірургічного центру лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» вперше зробили складну операцію на сонній артерії. Про це повідомила мерія. Операцію виконали фахівці медзакладу на чолі з провідним серцево-судинним хірургом Віталієм Пічкою.

Нова операційна з шістьма ліжками інтенсивної терапії має сучасний медичний інструментарій: операційний стіл з електричним приводом, операційну лампу, апарат штучної вентиляції легень, апарат ультразвукової діагностики із черезстравохідним датчиком, дефібрилятор, дванадцятиканальний кардіограф, плечові консолі, функціональні ліжка та інше вкрай необхідне обладнання.

Реконструкцію операційної кардіоцентру зробили за кошти міського бюджету та державної субвенції.