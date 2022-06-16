Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Кременчук, Здоров'я

У кардіохірургічному центрі лікарні «Кременчуцька» вперше зробили складну операцію на сонній артерії

Сьогодні, 21:15 Переглядів: 73

 

Операцію виконали фахівці медзакладу на чолі з провідним серцево-судинним хірургом Віталієм Пічкою

Сьогодні, 16 червня, у новій операційній кардіохірургічного центру лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» вперше зробили складну операцію на сонній артерії. Про це повідомила мерія. Операцію виконали фахівці медзакладу на чолі з провідним серцево-судинним хірургом Віталієм Пічкою.

Нова операційна з шістьма ліжками інтенсивної терапії має сучасний медичний інструментарій: операційний стіл з електричним приводом, операційну лампу, апарат штучної вентиляції легень, апарат ультразвукової діагностики із черезстравохідним датчиком, дефібрилятор, дванадцятиканальний кардіограф, плечові консолі, функціональні ліжка та інше вкрай необхідне обладнання.

У лікарні «Кременчуцька» з’явилося сучасне обладнання для операцій на судинах

Реконструкцію операційної кардіоцентру зробили за кошти міського бюджету та державної субвенції.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: лікарня Кременчуцька больница «Кременчугская» операція кардіоцентр
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх