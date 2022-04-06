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Кременчук, Здоров'я, Фотоколекція

У лікарні «Кременчуцька» з’явилося сучасне обладнання для операцій на судинах

Сьогодні, 18:57 Переглядів: 283

 

У лікарні «Кременчуцька» оновили приймальне відділення та оперблок у кардіології, зараз ремонтують травматологічне відділення, а на черзі – нейрохірургія

6 квітня пресі показали осучаснений операційний блок у кардіологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», який тільки-но відремонтували за кошти державного бюджету.

У ньому можна проводити не лише операції на серці, а й на судинах шиї та голови, черевного відділу аорти, рук та ніг. Це буде такий собі судинний центр, у якому працюватимуть нейро-, кардіо- та судинні хірурги, які лікуватимуть пацієнтів з аневризмами, атеросклеротичними бляшками, тромбозами, інсультами та інфарктами, стенозами, проводитимуть зокрема шунтування та стентування. Перші операції тут почнуть робити через три тижні.

Блок складається з палати реанімації на 6 койок та самої операційної. У палаті є портативний апарат УЗД для судин серця, біля кожного ліжка – моніторні станції, інформація з яких зводиться на один комп’ютер, є консолі з киснем.

В операційній ми побачили стіл з електроприводом, який можна фіксувати в різних положеннях, він має спеціальну вставку для нейрохірургічних операцій. Лікарі наголосили, що в операційній встановили спеціальну вентиляцію, яка дозволить створити практично стерильне повітря. Раніше приміщення обробляли дезінфекторами, але цього було недостатньо. Поряд з операційною – власна лабораторія, де за необхідності одразу робитимуть аналізи і видаватимуть результати прямо під час операцій.

- Ми створили це відділення, щоб наші пацієнти могли не їздити до Києва, а отримувати допомогу саме тут, у Кременчуці, – сказала директорка лікарні Оксани Корлякова та додала, що в планах на майбутнє – складні операції на серці.

Але для цього необхідні ангіограф та АШК – це апарат для проведення операцій по заміні клапанів серця, який створює штучний кровообіг. Проте це обладнання має «космічну» ціну, і це вже рівень обласної лікарні або навіть Києва. Також потрібна команда фахівців.

До речі, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» зараз ремонтують травматологічне відділення (планують закінчити роботи до кінця літа), а на черзі – нейрохірургія.

Як виглядає нове приймальне відділення лікарні «Кременчуцька» з фото «янголів у білих халатах»
Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: лікарня Кременчуцька больница «Кременчугская» операції кардіологія ремонт
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