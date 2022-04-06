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Кременчук

У Кременчуці почали розчищати місця відпочинку від очерету

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 164

 Працюють машини Truxor.

У Кременчуці розпочали підготовку до літа - розчищають місця відпочинку біля води від очерету.

Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради, КП "Кременчук Аква-Сервіс" за допомогою багатофункціональної машини Truxor виконує роботи з розчищення водойм.

За даними мерії, минулого тижня КП  прибирало від органічних залишків місце масового відпочинку біля р. Сухий Кагамлик в районі спортивного комплексу «Спортлайф». Цього тижня  роботи з розчищення від сухих залишків очерету проводять на Дніпрі,  поряд із човновою станцією №1 по вулиці Чумацький шлях.

 

Нагадаємо, «машину-амфібію» Truxor T40 виробництва компанії Dorotea Mekaniska AB (Швеція) КП "Кременчук Аква-Сервіс" придбав у 2020 році за результатами торгів  за 3,5 млн гривень. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: пресслужба Кременчуцької міськради
Теги: кп аква-сервіс кременчук амфібія Дніпро
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