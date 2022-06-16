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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік застрелив іншого, спалив і закопав на смітнику

Сьогодні, 20:42 Переглядів: 611

 

У разі визнання вини судом стрілку загрожує до 15 років позбавлення волі

До Лубенського райвідділу поліції 19 травня надійшло повідомлення від мешканки Києва, що її співмешканець, який тимчасово жив у Лубенському районі, декілька днів не виходить на зв’язок.

Отримавши повідомлення, працівники поліції Лубенщини розпочали пошук безвісти зниклого 46-річного жителя села Оріхівка. Також до співпраці з поліцією долучилися представники добровольчого формування територіальної громади №1 відокремленого підрозділу с. Оріхівка та місцеві мешканці. Через кілька днів на березі ставка в селі Новооріхівка Лубенського району представники добровольчого формування знайшли подушки та ковдри зі слідами крові. Як з’ясували слідчі, знайдені речі належали чоловікові, якого розшукували як безвісти зниклого.

Працівники карного розшуку Лубенського райвідділу спільно з оперативниками та слідчими обласного Главку поліції встановили, що безвісти зниклого чоловіка вбили. Покійного застрелив із мисливської вогнепальної зброї 67-річний місцевий мешканець під час конфлікту. Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний вивіз тіло вбитого, спалив його та закопав рештки на смітнику.

З місця події та оселі стрілка слідчі вилучили ряд речових доказів, що підтверджують його причетність до вчинення особливо тяжкого злочину. Наразі чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

У рамках кримінального провадження, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, триває досудове розслідування. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вбивство спалювання Лубенський район стрільба
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