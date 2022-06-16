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Почастішали випадки звільнення великої кількості орків через відмову від участі у бойових діях

Сьогодні, 20:06 Переглядів: 302

 

Українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку Долини та Берестового

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 16 червня. Триває 113 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь прикривають білорусько-український кордон. Триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області. У період з 14 по 16 червня провели командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухова, що на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою стримування підрозділів Сил оборони від подальшого просування в бік державного кордону.

На Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.

На Слов’янському напрямку зафіксували артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку Долини. Противник відійшов.

На Донецькому напрямку ворог не припиняє вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення із зосередженням основних зусиль на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку активних наступальних дій не було. Окупанти обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.

Ворог підтримує у готовності три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу «Калібр».

Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях. Це не дозволяє у стислі терміни посилити та замінити російські підрозділи, що втратили боєздатність. Тим часом українські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, продовжують успішно зменшувати кількість російських окупантів на українській землі.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники
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