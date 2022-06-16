Понад 6 000 антиукраїнських публікацій та 3600 ворожих інтернет-ресурсів: як кіберполіція бореться з ворогом

Вчора, 21:41 Переглядів: 229

Майже 4 місяці триває неспровокована збройна агресія рф проти України, ворог використовує кіберфронт як один з основних напрямків для атак нашої країни. З початку війни кіберполіцейські заблокували понад 3600 ворожих ресурсів. Про це інформує пресслужба Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Одним з основних векторів роботи кіберполіції залишається протидія шахрайству в інтернеті. Щодня правоохоронці виявляють та попереджають спроби зловмисників «заробити» на війні. Так, з початку введення воєнного стану кіберполіція викрила шахрайську діяльність понад 500 осіб. Наразі 120 особам, причетним до онлайн-афер, вже оголошено підозру.

Найрозповсюдженішими схемами шахрайства в інтернеті є псевдоблагодійність, пропозиції з оренди неіснуючого житла, фейкові пасажирські перевезення та продаж неіснуючих товарів, зокрема і військової амуніції. Також поширені схеми фішингу або виготовлення фіктивних документів, які нібито дозволять чоловікам призовного віку перетнути державний кордон.

Окремий напрямок роботи кіберполіції – протидія фейкам і пропаганді, що поширюють прокремлівські джерела або поплічники «руського миру». Для цього було створено бот у Telegram, куди громадяни надсилають посилання на ворожі канали, групи та профілі у соцмережах та месенджерах. Далі для блокування диверсійних ресурсів використовується канал StopRussiaChannel | MRIYA, там висвітлюються детальні інструкції, як це зробити.

Відтак, з початку воєнного стану вдалося заблокувати понад 3600 ворожих інтернет-ресурсів із загальною аудиторією більше 25,5 мільйонів користувачів. Окремо заблоковано 6780 публікацій, які містили антиукраїнський контент чи виправдовували війну.

Також кіберполіція здійснює пошук та ідентифікацію колаборантів і військових-окупантів, запобігає DDoS-атакам на приватний та державний сектори, попереджає атаки проросійських хакерських угруповань, виявляє та фіксує факти злочинної діяльності загарбників. У рамках міжнародної кооперації з представниками правоохоронних органів і біржами криптовалют проводиться комплекс заходів для виявлення та припинення руху криптоактивів, що використовують окупанти для фінансування злочинів.

- Закликаємо громадян інформувати правоохоронців про ворожі дії, зокрема через бот кіберполіції «Народний месник» . Функціонал бота дозволяє передати інформацію про виявлену техніку або військових-окупантів, випадки мародерства, місця знаходження снарядів, що не розірвались, мітки, залишені ворогом, поплічників окупантів або надати доступ правоохоронцям до приватних камер зовнішнього відеоспостереження, - йдеться у повідомленні.

Якщо ви стали жертвою злочину в інтернеті, заповніть форму на сайті кіберполіції.

Наближаємо перемогу, разом ми сила! Слава Україні!