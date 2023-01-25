Кременчужанка посіла призове місце у Міжнародному фестивалі «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки-2023»

Учениця Кременчуцької гімназії №19 Ангеліна Фень посіла одне з призових місць у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки-2023». Про це інформує департамент освіти нашого міста.
За свою роботу талановита кременчужанка отримала диплом лауреата ІІ премії Міжнародного фестивалю-конкурсу «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» у номінації «Образотворче мистецтво» (ІІІ вікова категорія).
Підготувала дівчину її керівник – Ольга Зінченко.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер