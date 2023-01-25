Кременчужанка посіла призове місце у Міжнародному фестивалі «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки-2023»

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 209

Учениця Кременчуцької гімназії №19 Ангеліна Фень посіла одне з призових місць у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки-2023». Про це інформує департамент освіти нашого міста.

За свою роботу талановита кременчужанка отримала диплом лауреата ІІ премії Міжнародного фестивалю-конкурсу «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» у номінації «Образотворче мистецтво» (ІІІ вікова категорія).

Підготувала дівчину її керівник – Ольга Зінченко.

Вітаємо Ангеліну та бажаємо подальших звершень у творчому житті! - йдеться у повідомленні.