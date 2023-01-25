Дизельне пальне та газ на заправках Полтавщини дешевшає, а ціни на бензин не змінилися

Середні ціни за минулу добу на автозаправках Полтавщини та Кременчука продовжують поступово знижуватися
У середу, 25 січня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині продовжили тижневий тренд та знову трохи знизились. Щоправда, не в усіх операторів. Середні ціни на бензин А-95 преміум знизились на 3 копійки, на бензин А-95 та А-92 не змінилися, на дизельне пальне та на газ знизились на 11 копійок.
Водночас окремі оператори знизили ціни на бензин А-95 на 1 грн, на дизпаливо на 50 копійок, а на газ на 90 копійок за літр, в той час, як інші залишили ціни на своїх АЗС без змін. Подорожчання не зафіксовано ні в кого.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
50,41
|-0,03
|-0,050%
|
Бензин А-95
|
49,14
|
0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
47,48
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
52,71
|-0.11
|
-0,210%
|
Газ автомобільний
|
27,30
|
-0.11
|
-0,411%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
50,99
|
48,99
|
|
52,99
|
27,99
|
Motto
|
49,98
|
|
|
52,98
|
|
WOG
|
52,00
|
49,99
|
|
54,00
|
28,48
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
52,00
|
25,54
|
Автотранс
|
48,98
|
|
52,98
|
27,98
|
БРСМ-Нафта
|
47,79
|
|
|
52,99
|
26,99
|
ОККО
|
52,00
|
49,99
|
|
54,00
|
28,49
|
Укрнафта
|
48,50
|
46,50
|
49,95
|
50,50
|
25,95
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер