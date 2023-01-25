Дизельне пальне та газ на заправках Полтавщини дешевшає, а ціни на бензин не змінилися

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 253

У середу, 25 січня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині продовжили тижневий тренд та знову трохи знизились. Щоправда, не в усіх операторів. Середні ціни на бензин А-95 преміум знизились на 3 копійки, на бензин А-95 та А-92 не змінилися, на дизельне пальне та на газ знизились на 11 копійок.

Водночас окремі оператори знизили ціни на бензин А-95 на 1 грн, на дизпаливо на 50 копійок, а на газ на 90 копійок за літр, в той час, як інші залишили ціни на своїх АЗС без змін. Подорожчання не зафіксовано ні в кого.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 25.01.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 50,41 -0,03 -0,050% Бензин А-95 49,14 0,00 0% Бензин А-92 47,48 0,00 0% Дизельне пальне 52,71 -0.11 -0,210% Газ автомобільний 27,30 -0.11 -0,411%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 25.01.2023 р.