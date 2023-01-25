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Дизельне пальне та газ на заправках Полтавщини дешевшає, а ціни на бензин не змінилися

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 253

 

Середні ціни за минулу добу на автозаправках Полтавщини та Кременчука продовжують поступово знижуватися

У середу, 25 січня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині продовжили тижневий тренд та знову трохи знизились. Щоправда, не в усіх операторів. Середні ціни на бензин А-95 преміум знизились на 3 копійки, на бензин А-95 та А-92 не змінилися, на дизельне пальне та на газ знизились на 11 копійок.

Водночас окремі оператори знизили ціни на бензин А-95 на 1 грн, на дизпаливо на 50 копійок, а на газ на 90 копійок за літр, в той час, як інші залишили ціни на своїх АЗС без змін. Подорожчання не зафіксовано ні в кого.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 25.01.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

50,41

 -0,03 -0,050%

Бензин А-95

49,14

0,00

 0%

Бензин А-92

47,48

0,00

0%

Дизельне пальне

52,71

 -0.11

-0,210%

Газ автомобільний

27,30

-0.11

-0,411%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 25.01.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

50,99

48,99

 

52,99

27,99

Motto

49,98

 


52,98

 

WOG

52,00

49,99

 

54,00

28,48

Авіас

50,50

50,00

49,00

52,00

25,54

Автотранс

48,98 

 

52,98

27,98

БРСМ-Нафта

47,79

 

 

52,99

26,99

ОККО

52,00

49,99

 

54,00

28,49

Укрнафта

48,50

 46,50

49,95 

50,50

25,95
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Автор: Віктор Крук
Теги: АЗС бензин дизельне паливо ціни заправки
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