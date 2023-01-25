На Кременчуччині минулого тижня виявили 91 хворого на COVID-19

У Кременчуцькому районі минулого тижня зареєстрували 91 новий випадок захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Станом на сьогодні, 25 січня, у Кременчуцькому районі хворіють 208 осіб.
Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
За попередній тиждень найбільше відносне зростання захворюваності зафіксовано у Кам'янопотоківській, Глобинській та Козельщинській громадах.
Відносне зменшення захворюваності спостерігалося у Новогалещинській, Піщанській та Горішньоплавнівській громадах.
У Градизькій, Омельницькій, Семенівській та Кременчуцькій громадах рівень захворюваності на рівні попереднього тижня.
В Оболонській та Пришибській громадах захворілих на COVID-19 не виявили.
Наразі усі громади району, як і Полтавська область в цілому, перебувають у «жовтій» карантинній зоні.
З початку року в районі захворіло близько 272 осіб, є 3 летальні випадки у Горішньоплавнівській, Кременчуцькій та Кам'янопотоківській громадах.
У 2022 році на Кременчуччині зареєстрували 44 649 випадків захворювання на COVID-19. За рік 1 008 осіб померло.
Нагадуємо, що у Сумській області зафіксували перший в Україні випадок зараження новим штамом коронавірусу «Кракен» - захворіла людина, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер